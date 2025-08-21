Cuidado con este té matcha orgánico: Invima lanza alerta sanitaria

El Té Matcha Orgánico de 125 g es comercializado en el mercado con un valor que oscila entre los $30.000 y $40.000. Foto: Invima

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una nueva alerta sanitaria sobre el producto “Té Matcha Orgánico de 125 g”, que, de acuerdo con la entidad, presenta un Certificado Sanitario V - INVIMA 22- 0122542, el cual es falso.

En la alerta sanitaria, el Invima informó que se trata de un producto fraudulento que, bajo estas condiciones, no debe ser comercializado en el país. Invitó además a la ciudadanía a no consumirlo y, en caso de estar haciéndolo, suspenderlo de inmediato.

Otra de las recomendaciones del Invima estuvo enfocada a las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales, a quienes les solicitó tomar las medidas pertinentes y realizar la búsqueda activa del Té Matcha Orgánico.

“Les solicitamos a las entidades realizar actividades de inspección, vigilancia y control en establecimientos que, potencialmente, puedan comercializar este producto y tomar las medidas sanitarias necesarias”, añadió la entidad en la alerta sanitaria.

La entidad explicó que, tras una denuncia de la sección de Inspección, Vigilancia y Control, se determinó que este producto incumple las disposiciones de la reglamentación sanitaria vigente para alimentos y bebidas, en particular lo establecido en la Resolución 2674 de 2013.

El Invima también recordó que la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de la normatividad sanitaria vigente recae principalmente en los titulares de registros, permisos y notificaciones sanitarias de alimentos y bebidas comercializados en el país. Esta obligación, anotó, también se extiende a los fabricantes, comercializadores e importadores.

En caso de que ya esté consumiendo este producto, el Invima recomienda a los consumidores que hayan adquirido este producto suspender su consumo. También sugiere consultar de manera permanente este enlace para conocer información relacionada con alimentos y bebidas que puedan afectar la salud.

