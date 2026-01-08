Defensoría pide soluciones urgentes en la dispensación de medicamentos de Nueva EPS

Imagen de referencia. Usuarios de Nueva EPS han reclamado en reiteradas ocasiones por fallas en los servicios de salud. Foto: EFE - Ernesto Guzmán

La Defensoría del Pueblo alertó por el incremento de casos de “dispensación inoportuna” de medicamentos a usuarios de Nueva EPS, tras la terminación del acuerdo con el gestor farmacéutico Colsubsidio.

“Reiteramos el llamado urgente a la Superintendencia de Salud y al agente interventor de Nueva EPS para que brinden información clara, oportuna y verificable sobre soluciones adoptadas frente a esta situación que vulnera el derecho fundamental a la salud en varios territorios”, indicó la Defensoría por medio de su cuenta de X (antes Twitter).

La situación empezó a presentarse el pasado 1 de enero, cuando entró en vigencia la terminación del contrato entre Nueva EPS y Colsubsidio, dejando sin gestor farmacéutico a una parte de los afiliados de la entidad.

La Defensoría añadió que “la crisis se evidencia en la interrupción de servicios, suspensión de procedimientos, cancelación de citas y fallas graves en entrega de medicamentos, poniendo en riesgo la vida y el bienestar de las y los pacientes”.

Es importante recordar que el anuncio de la terminación del contrato se conoció el 28 de diciembre. En total, se estima que los usuarios que recibían medicamentos de Colsubsidio eran 1.642.000, en 11 departamentos del país. Dos días más tarde, Nueva EPS dio a conocer algunos acuerdos para redireccionar la dispensación de medicamentos a otros gestores farmacéuticos.

Sin embargo, la situación no logró contenerse con el anuncio de estos nuevos gestores. La Defensoría ya había hecho un primer llamado el 1 de enero, en el que alertó por la suspensión de servicios de salud y entrega de medicamentos en varias EPS, entre esas Nueva.

Ante el incremento en los casos, Nueva EPS se pronunció ayer, dando a conocer una ruta virtual para que los pacientes puedan tramitar sus fórmulas de medicamentos (“Si Colsubsidio te entregaba medicamentos en 2025"). Además, aseguraron que allí se dará a conocer la información sobre nuevos gestores con los que se establezcan acuerdos.

A pesar del anuncio, la Defensoría insiste en su comunicado de hoy en que “la falta de información sobre rutas de atención y procesos de transición en EPS intervenidas agrava incertidumbre, dificulta gestión de casos y vulnera continuidad del servicio”.

Finalmente, el ente de control exigió que se tomen medidas efectivas, y que se comuniquen de manera clara a los pacientes, por medio de la articulación entre el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud, las EPS y los gestores farmacéutico.

