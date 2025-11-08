Después de 180 días de incapacidad, ¿qué pasa con el trabajador? Foto: Pixabay

Una de las principales inquietudes de los trabajadores, en caso de una incapacidad, se centra en el valor del sueldo que reciben mientras no pueden trabajar. Este valor, y la entidad responsable de su pago, varían dependiendo si son menos de 90 días, 90 días o más de 180 días.

Pero, ¿qué pasa si el trabajador supera los 180 días de incapacidad? Acá le contamos:

🩺 ¿Qué hacer en caso de una incapacidad?

De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, en caso de una incapacidad laboral, el trabajador debe informar al empleador sobre el accidente o la enfermedad. Deberá presentar la incapacidad que se le ha ordenado por el médico tratante.

Durante el tiempo establecido en la incapacidad, la empresa deberá seguir pagándole su salario y, posteriormente, realizar el cobro a la EPS (en el caso de una enfermedad de origen común) o a la ARL (si es una incapacidad de origen laboral).

La cartera advierte que, independientemente de si se trata de una incapacidad de origen común o laboral, el trabajador debe informarlo al empleador y aportar la respectiva incapacidad emitida por la EPS. En caso de no hacerlo, añade, “podría ser despedirlo con justa causa.”.

🩺 ¿Cuál es la diferencia entre una incapacidad de origen común y una laboral?

Cuando se habla de incapacidades de origen común, se hace referencia a aquellas derivadas de enfermedades o accidentes que no están relacionados con el trabajo. En estos casos, explica el Ministerio, los dos primeros días los paga directamente la empresa y, a partir del tercer día, el pago le corresponde a la EPS.

Hasta los 90 días de incapacidad, el pago será del 66.66 % del salario. Después de esos 90 días, el valor será del 50 % del salario, y a partir de los 180 días, el Fondo de Pensiones será el responsable. En este punto, “se entra a valorar la posibilidad de rehabilitación del trabajador o la procedencia de la pensión por invalidez”, anota la cartera.

Las incapacidades de origen profesional o laboral, por su parte, son aquellas relacionadas con enfermedades o accidentes derivados del trabajo que se realiza. Para estos casos, desde el primer día, la entidad responsable del pago es la Aseguradora de Riesgos Laborales (ARL), que deberá asumir el 100 % del salario“por 180 días, prorrogables por hasta por otro periodo igual si es necesario para su tratamiento o rehabilitación”.

En caso de que el trabajador no se recupere en ese periodo, se deberá valorar su grado de incapacidad para una pensión de invalidez. La cartera recuerda que, en ninguno de los dos casos, “el monto de la incapacidad podrá ser menor a un salario mínimo legal mensual vigente”.

🩺 ¿Qué pasa si una incapacidad supera los 180 días?

En estos casos provocados por una enfermedad o accidente común que impida la prestación de los servicios por parte del empleado, detalla el ministerio, se podría generar una justa causa de terminación del contrato de trabajo.

“Por lo tanto, el empleado puede ser despedido, previa autorización del Ministerio de Trabajo, que verificará que el despido no constituya una discriminación hacia el trabajador por su discapacidad”, dice la cartera, y añade que “esta garantía aplica aun cuando el contrato sea a término fijo y se quiera dar por terminado al vencimiento del tiempo por el cual se contrató”.

