Sin embargo, una reciente revisión de los estudios que se han publicado sobre este tema concluyó que la evidencia que existe hasta ahora es muy incierta. Los autores del…

¿Alguna vez ha escuchado que el cannabis puede ayudar a tratar el insomnio o mejorar la calidad del sueño? Esta es una idea que ha ido tomando fuerza en los últimos años. Algunos estudios han mostrado que, por ejemplo, el aceite de cannabis medicinal mejora tanto la duración como la calidad del sueño. Otros dicen que el cannabis puede ayudar a conciliar el sueño más rápido.

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Esta revisión sugiere que el cannabis medicinal no tendría efecto en la calidad del sueño

Sin embargo, una reciente revisión de los estudios que se han publicado sobre este tema concluyó que la evidencia que existe hasta ahora es muy incierta. Los autores del estudio publicado en la organización dedicada a las revisiones sistemáticas para la toma de decisiones de medicina basadas en ciencia, Cochrane, afirman que el cannabis medicinal podría tener poco o ningún efecto clínicamente importante sobre la calidad del sueño.

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El equipo conformado por investigadores del Centro Asociado Cochrane de la Universidad Hospital Italiano de Buenos Aires (Argentina) y la Universidad de Manitoba, en Canadá, revisó en total nueve estudios con 537 participantes de entre 18 y 76 años. La mayoría de los estudios incluyeron más mujeres que hombres y se centraron principalmente en participantes con insomnio primario (que ocurre sin ser causado por otras enfermedades médicas). Hubo un estudio se centró en el insomnio asociado con comorbilidades (llamado insomnio secundario).

De los estudios que revisaron, tres incluyeron a pacientes con insomnio agudo y seis a pacientes con insomnio crónico. Un estudio comparó el cannabis medicinal con antidepresivos (amitriptilina), mientras que los otros ocho estudios compararon cannabis medicinal con placebo (procedimiento sin valor terapéutico real).

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Con esos datos, los autores encontraron que, por ejemplo, el cannabis medicinal comparado con placebo podría tener poco o ningún efecto sobre la calidad del sueño. Esto se encontró en siete estudios que incluyeron 374 personas). También es incierto que mejore el tiempo total de sueño, según seis estudios.

Sin embargo, tres estudios, que incluyeron 95 personas, afirman que podría mejorar la calidad de vida, “pero la evidencia es muy incierta”, dicen los autores. También hay tres estudios que identificaron que el cannabis medicinal podría causar ligeramente más efectos perjudiciales.

¿Por qué la desconfianza con el cannabis medicinal?

Los autores dicen que la mayoría de los estudios incluyeron a pocos participantes y el seguimiento duró poco tiempo, lo que dificulta saber qué tan bien funciona el cannabis medicinal a largo plazo o su seguridad. “Los estudios utilizaron distintos productos de cannabis y midieron el sueño de diferentes maneras, lo que dificulta comparar los resultados entre los estudios”, aseguran.

Además, dicen que muchos estudios tampoco incluyeron a personas mayores ni a personas con otros problemas de salud, por lo que los hallazgos podrían no ser aplicables a todas las personas con insomnio.

“La evidencia disponible no fue suficiente para proporcionar estimaciones precisas y fiables de los efectos del cannabis medicinal para el insomnio en todos los desenlaces y poblaciones relevantes, lo que produjo una evidencia predominantemente de certeza baja o muy baja”, señalan.

Los autores consideran que los futuros estudios y ensayos deben diseñarse para registrar desenlaces a más largo plazo, incluida la persistencia de los efectos del tratamiento, la tolerancia, los síntomas de abstinencia y los efectos perjudiciales a largo plazo.

También dicen que se necesitan ensayos comparativos con tratamientos farmacológicos establecidos para el insomnio para aclarar los efectos beneficiosos y perjudiciales relativos del cannabis medicinal dentro de los protocolos terapéuticos actuales.

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