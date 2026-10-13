También verá que en esas publicaciones les hacen a los usuarios muchas promesas. Combatir el envejecimiento, rejuvenecer la piel, recuperar la luminosidad de la cara y hasta dar más energía…

Por un momento haga este ejercicio: abra cualquier red social y busque “sueroterapia” o “megadosis de vitamina C”. Encontrará tantos perfiles, videos e información sobre estos procedimientos que podría pasar horas revisándolos. Si se fija, también notará que muchas de esas publicaciones son de este año, aunque se le puede colar una que otra de 2024 o 2025.

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Los riesgos que no le cuentan cuando le ofrecen sueroterapias y megadosis de vitamina C

También verá que en esas publicaciones les hacen a los usuarios muchas promesas. Combatir el envejecimiento, rejuvenecer la piel, recuperar la luminosidad de la cara y hasta dar más energía son algunas de las más comunes que suelen hacer con esos procedimientos donde inyectan vitamina C (u otras vitaminas) y minerales en el cuerpo.

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Aunque hoy se han popularizado con fines estéticos y bajo la promesa de “bienestar”, su uso clínico responde a necesidades concretas, como tratar deshidratación, administrar medicamentos o reponer nutrientes cuando hay una deficiencia. La administración intravenosa, dicen los especialistas con los que hablamos para este artículo, debe responder exclusivamente a una valoración médica y tras evaluar las condiciones de cada paciente.

Pero que esos procedimientos estén, de nuevo, rondando en redes sociales, está despertando la inquietud de los especialistas. No son temores nuevos. Ya en 2010, la revista científica PLOS ONE publicó un estudio sobre el uso de inyecciones de vitamina C. Los autores mencionaban que los posibles beneficios que ofrecían, y especialmente los efectos secundarios, “podrían no estar informados o estar insuficientemente informados”, para ese momento.

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Casi dos décadas después, la conclusión para muchos sigue siendo la misma: no hay suficiente información que respalde esos supuestos beneficios. Por ejemplo, la Asociación de Cirujanos Cutáneos de la India (ACSI) publicó en diciembre del año pasado una “Declaración de consenso” firmada por varios especialistas donde analizan la evidencia sobre estos procedimientos “emergentes”, entre ellos la “administración de sueros intravenosos en la práctica estética” como la vitamina C y del glutatión (GSH).

Su conclusión es que hay pocos estudios científicos rigurosos y la mayor parte de la evidencia es de baja calidad. “Ninguna guía profesional de dermatología o medicina estética respalda oficialmente las perfusiones intravenosas de vitaminas, vitamina C o GSH con fines cosméticos o antienvejecimiento”. Su recomendación es no usarlos en la práctica clínica.

Hay algo que a Ernesto Barbosa, médico cirujano plástico, miembro honorario y expresidente de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva (SCCP), le resulta aún más alarmante: los engaños que hay detrás de esas prácticas. “A muchos pacientes víctimas de colocación de biopolímeros les han ofrecido la aplicación de vitamina C con este fin y los están engañando”, asegura.

“La vitamina C es hidrosoluble, eso quiere decir que no se acumula, sino que se elimina a través de la orina. Por tanto, no puede ser utilizada para aumento de volumen en ninguna parte del cuerpo como glúteos y senos”, explica Barbosa.

Más vitamina no significa más beneficio

Que la evidencia sobre las sueroterapias sea limitada no significa que la vitamina C carezca de beneficios. Sus funciones en el organismo están ampliamente documentadas. La Academia Americana de Dermatología explica que esta vitamina actúa como antioxidante para ayudar a prevenir el daño solar, favorecer la formación de colágeno y fortalecer el sistema inmunitario.

El uso clínico de los sueros busca tratar la deshidratación o reponer nutrientes. / Getty Images Foto: Getty Images - martin-dm

En la piel, además, dice Barbosa, es esencial para la construcción de colágeno ayudando en procesos de cicatrización. “En aplicación tópica nutre la piel, le da luminosidad y es coadyuvante en los procesos de despigmentación”.

Pero que la vitamina C sea necesaria para el organismo no significa que consumir más cantidad produzca mayores beneficios. La academia estadounidense señala que una alimentación equilibrada suele aportar las vitaminas que necesitan la piel y el cuerpo, sin que sea necesario recurrir a suplementos cuando no existe una indicación médica.

Además, como señala Héctor Pérez Madrid, médico toxicólogo clínico y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, el organismo tiene límites para absorber la vitamina C por vía oral. Explica que el intestino cuenta con un sistema de absorción que se satura. Eso quiere decir que, “después de que llega a un límite, no importa que tome más pastillas de vitamina C o aumente la dosis: el cuerpo no las absorbe”.

Pero por vía intravenosa es otro asunto, que podría exponer a los pacientes a algunos riesgos. “El objetivo de estas prácticas es tener un superávit de vitamina C para que, teóricamente, tenga un efecto antioxidante. Pero ese exceso puede tener un efecto prooxidante y convertirse en cristales de oxalato de calcio que dañan los riñones”, afirma Pérez.

En otras palabras, cuando se aplican altas dosis de vitamina C, es posible que parte de la vitamina se convierta en oxalato de calcio, una sustancia que se cristaliza en los túbulos del riñón (unos pequeños conductos), y puede causar daño renal, agrega este médico toxicólogo.

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La Asociación de Cirujanos Cutáneos de la India también mencionaba algunos de esos riesgos en su carta. Entre ellos, indicaba que las dosis más elevadas se asocian a un riesgo de hemólisis (destrucción o rotura de los glóbulos rojos), cálculos renales, reacciones alérgicas y síntomas gastrointestinales.

Todo esto se puede complicar cuando quienes hacen estos procedimientos no son personal calificado. “La aplicación de sueros vitaminados en centros de estética, que no tienen una licencia de funcionamiento como centros de salud, conlleva un gran riesgo de que pasen bacterias al torrente sanguíneo”, menciona el profesor Pérez, de la UdeA.

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De hecho, un estudio publicado en junio del año pasado en la revista médica Cureus Journal of Medical Science señala que la terapia intravenosa debe ser administrada por profesionales de la salud calificados y autorizados, “ya que técnicas de inserción incorrectas, falta de supervisión médica o errores en la dosificación pueden provocar complicaciones como tromboflebitis (inflamación de una vena causada por un coágulo de sangre), embolias gaseosas (que es cuando una burbuja de aire o gas entra en el torrente sanguíneo) u otros eventos médicos graves”.

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