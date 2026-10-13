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Los riesgos que no le cuentan cuando le ofrecen sueroterapias y megadosis de vitamina C

En redes sociales es cada vez más común encontrar “influencers” ofreciendo sueroterapias con vitamina C para fines estéticos o “combatir el envejecimiento”. Pero hay varios engaños en esas promesas y unos riesgos muy serios que debería tener presentes.

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Daniela Bueno
Daniela Bueno
Los especialistas advierten que la administración intravenosa de vitamina C debe responder a una valoración médica. / Getty Images
Los especialistas advierten que la administración intravenosa de vitamina C debe responder a una valoración médica. / Getty Images
Foto: Getty Images - Getty

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Por un momento haga este ejercicio: abra cualquier red social y busque “sueroterapia” o “megadosis de vitamina C”. Encontrará tantos perfiles, videos e información sobre estos procedimientos que podría pasar horas revisándolos. Si se fija, también notará que muchas de esas publicaciones son de este año, aunque se le puede colar una que otra de 2024 o 2025.

También verá que en esas publicaciones les hacen a los usuarios muchas promesas. Combatir el envejecimiento, rejuvenecer la piel, recuperar la luminosidad de la cara y hasta dar más energía…

Daniela Bueno

Por Daniela Bueno

dbueno@elespectador.com
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