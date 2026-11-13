El hantavirus del crucero Hondius: dos estudios reconstruyen cómo se originó el brote

Dos artículos publicados este jueves en la revista Science concluyen que la infección tuvo su origen en un linaje del virus de los Andes que circula de forma endémica en el norte de la Patagonia y que, tras uno o muy pocos saltos desde roedores a humanos antes de zarpar, logró propagarse entre los pasajeros…

La investigación internacional sobre el brote de síndrome pulmonar por hantavirus registrado en la primavera de este año a bordo del buque de expedición M/V Hondius ha permitido reconstruir la ruta biológica y geográfica del patógeno.

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Dos artículos publicados este jueves en la revista Science concluyen que la infección tuvo su origen en un linaje del virus de los Andes que circula de forma endémica en el norte de la Patagonia y que, tras uno o muy pocos saltos desde roedores a humanos antes de zarpar, logró propagarse entre los pasajeros mediante contacto estrecho y prolongado.

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El primero de los trabajos, liderado por un amplio consorcio internacional en el que participan investigadoras del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) de España —Anabel Negredo y María Paz Sánchez-Seco—, analizó las secuencias genómicas del virus obtenidas de diez de los pacientes afectados, junto con sus historiales clínicos y patrones de contacto.

Los resultados descartan que el virus hubiera adquirido mutaciones que facilitaran una transmisión aérea más eficiente o una mejor adaptación al ser humano, apuntando en cambio a las condiciones propias de un espacio cerrado y a la movilidad internacional como catalizadores del incidente.

“Sus conclusiones principales confirman la epidemiología básica del virus Andes y la evidencia de transmisión persona a persona por contacto estrecho y prolongado, en este caso, en un entorno excepcional como un crucero internacional, y básicamente descartan la aparición en el barco de un virus más transmisible o mejor adaptado al ser humano”, explica Antoni Trilla, médico epidemiólogo del Hospital Clínic, la Universidad de Barcelona e ISGlobal, que no ha participado en la investigación, al Science Media Center (SMC) España.

El rastro genético en la Patagonia y las incógnitas del caso cero

De forma complementaria, un segundo estudio encabezado por Carla M. Bellomo, de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán (Argentina), sitúa la raíz evolutiva de esta cepa en la circulación local prolongada de un linaje del virus de los Andes en el norte patagónico. Sin embargo, los investigadores admiten que el momento y el lugar exactos de la exposición inicial siguen sin poder determinarse con total certeza.

Entre las principales limitaciones del rastreo epidemiológico destaca la ausencia de muestras biológicas del considerado caso índice o caso 1, así como el hecho de que tres de los infectados no pudieron ser secuenciados. Los datos apuntan a una posible exposición previa al embarque —entre ellas, un trayecto en furgoneta realizado por los dos primeros casos a través de Chile y Argentina—, aunque el dilatado periodo de incubación del síndrome pulmonar por hantavirus, que puede extenderse hasta seis semanas, dificulta cerrar por completo la cronología.

“Es aquí cuando se plantea que haya existido una infección previa al embarque o algún otro tipo de exposición durante la primera etapa del viaje, lo que no descarta la presencia de roedores u otro tipo de reservorios aún no conocidos en el barco”, señala al SMC Consuelo Giménez Pardo, profesora titular de Parasitología en el departamento de Biomedicina y Biotecnología de la Universidad de Alcalá, ajena a ambos trabajos.

A juicio de la experta, el episodio subraya la necesidad de reforzar la vigilancia epidemiológica en las áreas donde actúan estos roedores y ampliar los estudios seroepidemiológicos en poblaciones humanas.

Vigilancia global

A diferencia de otros hantavirus del continente americano, cuya transmisión se limita prácticamente al contacto con aerosoles procedentes de excreciones o secreciones de roedores silvestres, el virus de los Andes es el único en el que se había documentado previamente el contagio directo entre personas.

El brote del Hondius demuestra cómo una zoonosis relativamente infrecuente puede escalar hasta convertirse en una alerta sanitaria transfronteriza cuando coinciden los viajes internacionales, la convivencia en entornos confinados y los retrasos en el diagnóstico clínico inicial.

“Los hallazgos confirman lo que ya conocíamos sobre la epidemiología del hantavirus y refuerzan la adecuación de las medidas de intervención estándar en este tipo específico de brotes”, apunta Pedro Arcos González, director de la Unidad de Investigación en Emergencias y Catástrofes de la Universidad de Oviedo, al SMC.

Para los especialistas, la rápida resolución de este episodio mediante la combinación de epidemiología de campo clásica y secuenciación genómica masiva evidencia el valor de la cooperación científica internacional y la urgencia de abordar estas amenazas desde una perspectiva integrada. “Constituye un buen ejemplo del valor de la colaboración para investigar brotes y pone de manifiesto la gran importancia del concepto Una sola salud: salud humana, animal y medio ambiente están íntimamente relacionadas”, concluye Trilla.

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