El entrenador del equipo de fútbol inglés Liverpool, el alemán Jürgen Klopp, envió uno de los mensajes de salud pública más poderosos a favor de la vacunación contra el coronavirus. No hacerlo, señaló, “es como manejar borracho”. (Le sugerimos: Es hora de actuar contra las bandas antivacunas)

“Yo no me vacunó solo para protegerme, sino para proteger a todas las personas que me rodean. No entiendo por qué eso es una limitación de la libertad porque, si lo es, no poder beber y conducir también es una limitación de la libertad. Me vacuné porque estaba preocupado por mí mismo, pero más aún por todos los que me rodeaban”, dijo Klopp durante una rueda de prensa.

Además, el alemán invitó a tener conversaciones más abiertas sobre el estatus de vacunación de las personas. “No podemos preguntarle a la gente si está vacunada, pero sí puedo preguntarle a un taxista: ‘¿Estás borracho?’ Si me dice: ‘No tengo que decírtelo’, entonces yo le digo: ‘Está bien, no me subo a tu carro´. Si llego borracho a la oficina, pueden enviarme a casa o incluso despedirme”. (Lea también: Lo que debe saber sobre la tercera dosis de vacunación para mayores de 70 años)

Mientras varios de los grupos de la Premier League solo han logrado que la mitad de sus jugadores tengan el esquema de vacunación completo, Klopp dice que no es el caso para Liverpool, ya que el “99% de ellos ya recibieron las dos dosis”. “No tuve que convencer a los jugadores, fue más una decisión natural del equipo. No recuerdo tener que hablarlo cara a cara, o uno a uno con ellos, y tener que explicárselo”.

El reconocido entrenador, además, recordó que su política de vacunación en el equipo no obedece a nada distinto que hacerles caso a los expertos. “Parece que no se nos permite dar consejos a la gente. ¿De dónde saqué el conocimiento de que creo que tiene sentido vacunarme? Llamé a médicos que conozco desde hace años y les pregunté: “¿Qué debo hacer?”. (Le sugerimos: YouTube anuncia que bloqueará “fake news” sobre vacunas)

A principios de este año Klopp perdió a su madre Elisabeth, quién falleció el 19 de enero de 2021, a los 81 años, debido al coronavirus. De hecho, el entrenador no pudo asistir a su funeral, ya que, debido a la pandemia, había restricciones para entrar a Alemania desde Reino Unido.