El Minsalud da el primer paso para crear un Plan Inmediato de Acción en Salud

Este jueves, 18 de diciembre, el Ministerio de Salud anunció que ya cumplió otra de las órdenes que le había dado la Corte Constitucional en un Auto (2049 de 2025) y en la Sentencia T-760: elaborar un Plan Inmediato de Acciones en Salud (PIAS), para resolver algunos de los problemas estructurales del sistema.

A través de una resolución, firmada el 15 de diciembre por el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, el Minsalud sentó las bases de ese plan para, señala en un comunicado, “organizar y mejorar de manera integral el seguimiento y la atención en salud”.

En el documento, que tiene 28 páginas, esa cartera detalla un programa para mejorar varios aspectos que están causando apuros en la prestación del servicio. Por ejemplo, para afrontar el “sobrecosto de medicamentos” propone una serie de acciones: “Se debe consolidar la regulación de precios de medicamentos mediante la aplicación sostenida de la Circular 18 de 2024″, indicia.

También, “se deben fortalecer los mecanismos de seguimiento y sanción” y se deben “garantizar la trazabilidad de los precios en toda la cadena de suministro y evaluar periódicamente el impacto de las medidas adoptadas, para asegurar que los controles se mantengan en el tiempo y contribuyan de forma efectiva a reducir los sobrecostos y preservar la sostenibilidad del sistema de salud”.

O para mejorar el “flujo de recursos”, propone, “acreditar resultados materiales y verificables que demuestren una mejora real en la agilidad de los pagos, con reducción comprobable de los tiempos de giro a prestadores” y “acreditar resultados materiales y verificables que demuestren la operación efectiva del sistema de monitoreo del desabastecimiento de medicamentos”.

En cada una de esas acciones, además, el Minsalud especifica a qué dependencia o a cuál entidad del sistema le compete qué responsabilidad.

Como lo señala en el comunicado, esas acciones pretenden, entre otras cosas, “reducir la negación de la prestación de servicios de salud”, “mejorar la oportunidad de la prestación de servicios de salud”, “avanzar en la afiliación al sistema de salud” y “monitorear semanalmente los avances”.

Sin embargo, para que se implemente este plan aún hace falta un largo camino por recorrer, pues, como lo menciona la resolución, hay una serie de fases que deben llevarse cabo, aunque no es claro en qué período de tiempo.

El plan debe tener una fase de diagnóstico y delimitación del problema, donde se definan los “indicadores del goce efectivo del derecho a la salud”; otra fase de diseño y formulación estratégica, en la cual se deben definir los objetivos, metas y plazos; y otra más de implementación y ejecución, en la que se debe emitir una serie de actos administrativos para “para darle fuerza a la ejecución del plan”.

De igual forma, deberá tener una fase de seguimiento, evaluación y ajuste, para verificar que se esté cumpliendo.

Este es el documento completo de la resolución:

