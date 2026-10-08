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En Colombia, el año pasado casi 3.000 niñas entre 10 y 14 años se convirtieron en madres

Un nuevo informe del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana señala que, pese a la reducción, la cantidad de embarazos tempranos sigue siendo alarmante.

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Redación Salud
MEX036. GUADALAJARA (MÉXICO), 14/08/2025.- Una mujer embarazada se realiza un ultrasonido este jueves, en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde en Guadalajara (México). La falta de educación sexual integral desde la niñez y la tolerancia hacia las relaciones con edades desiguales son factores para un aumento del embarazo adolescente en México, la mayoría de ellos por violencia sexual, coinciden expertas. EFE/ Francisco Guasco
En 2019 se registraron alrededor de 21 millones de embarazos en adolescentes en países de ingresos medianos y bajos, muchos de ellos no deseados. EFE/ Francisco Guasco
Foto: EFE - Francisco Guasco

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El Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana actualizó las cifras sobre embarazo infantil y adolescente en Colombia, con base en datos del DANE. Aunque esta situación ha disminuido en el país, las cifras continúan siendo elevadas. Solo el año pasado, se registraron 2.929 nacimientos en niñas de 10 a 14 años, eso quiere decir que, en promedio, cada día nacen ocho niños cuyas madres tienen esa edad.

Al mirar los datos de los últimos 17 años, el informe encontró que, de los 10.786.551 nacimientos que se registraron entre 2008 y 2024, más de 91 mil provinieron de niñas entre los 10 y 14 años, y más de 2 millones de adolescentes entre los 15 y 19 años.

(Lea también: OMS no recomienda medicamentos para tratar la obesidad infantil)

Según las cifras reportadas, los nacimientos en ambos grupos se han venido reduciendo de forma ininterrumpida desde 2013 en el país, al igual que el total de nacimientos en Colombia. En adolescentes de 15 a 19 años, por ejemplo, el descenso desde 2008 ha sido del 64 %: pasó de 160.478 a 57.973.

También se ha registrado la caída en participaciones porcentuales con respecto al total de nacimientos. Eso quiere decir que, mientras que en 2008 el 23,4 % de los nacimientos se presentaron para madres de 10 a 19 años, en 2024 esa participación cayó al 15 %.

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Esos datos también coinciden con la tasa de embarazos en esas edades, que pasó de 79,7 por cada mil adolescentes entre 15 y 19 años en 2008 a 20,3 en 2024. Lo mismo pasó con el embarazo infantil que descendió de 3,3 a 1,6 en esos mismos años.

A nivel regional, el informe señala que el departamento donde se registran más embarazos tempranos es en Vichada, seguido de Guainía, Magdalena y Chocó.

En comparación con otros países, Colombia supera los registros de Haití, Estados Unidos, Chile, Brasil y Argentina, pero registra cifras por debajo de países de Africa y Ecuador.

Según el informe del laboratorio, los embarazos en niñas y adolescentes están expuestos a mayores riesgos y complicaciones de salud para las madres por su nivel de desarrollo físico. En 2024, se registraron 2.869 muertes fetales en niñas y adolescentes.

Además, el embarazo temprano es la quinta razón por las que las niñas mayores de 10 años no asisten a un establecimiento educativo.

Por eso, el laboratorio de la Javeriana considera que este es un problema social de salud pública con implicaciones sobre la calidad de vida tanto de las madres, como de sus familias y sus hijas e hijos.

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Por Redación Salud

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