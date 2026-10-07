OMS no recomienda medicamentos para tratar la obesidad infantil

Ante este panorama, y tras la fuerza que han tomado los medicamentos para perder peso, la OMS fue clara en señalar que no es recomendable tratar la…

La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó este miércoles sus primeras directrices mundiales para el manejo de la obesidad durante la infancia y la adolescencia, enfermedad que se ha cuadriplicado en esta población desde 1990. Según la organización, en 2024, unos 170 millones de niños y adolescentes vivían con obesidad: 70 millones tenían entre 5 y 9 años y otros 100 millones entre 10 y 19.

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Ante este panorama, y tras la fuerza que han tomado los medicamentos para perder peso, la OMS fue clara en señalar que no es recomendable tratar la obesidad en menores de 10 años con medicamentos. Esto se debe a que la evidencia disponible sobre sus beneficios es limitada, y a que persisten dudas sobre posibles efectos en el crecimiento, el desarrollo, distintos parámetros fisiológicos y la salud mental.

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“La revisión científica utilizada para elaborar las directrices no encontró estudios de tratamientos farmacológicos en menores de seis años”, dijo la OMS en un comunicado. Además, entre los niños de seis a nueve años, la evidencia también era escasa: solo siete estudios evaluaron metformina y uno liraglutida.

En el caso de los adolescentes de 10 a 19 años, los medicamentos que ya han sido aprobados sí pueden considerarse, pero únicamente cuando un programa supervisado de tratamiento no haya conseguido los resultados esperados.

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La OMS tampoco recomienda la cirugía bariátrica y los dispositivos para perder o controlar peso, para menores de 10 años. Al igual que con los medicamentos, para los adolescentes con obesidad grave, la cirugía puede considerarse bajo condiciones estrictas.

Lo que sí recomienda la OMS para la obesidad infantil

Por el contrario, las nuevas pautas de la organización recomiendan una atención adaptada a la edad, la salud, el contexto cultural y las circunstancias de cada niño y su familia, y subrayan que el objetivo no debe limitarse a reducir el peso, sino mejorar la salud, el funcionamiento cotidiano y el bienestar a largo plazo.

En materia de alimentación, plantean planes estructurados y supervisados por profesionales con conocimientos de nutrición, teniendo en cuenta factores como las preferencias alimentarias, los horarios de las comidas y los recursos disponibles en cada hogar. La guía reconoce que las familias con menos ingresos pueden tener mayores dificultades para acceder a alimentos saludables o costear determinados programas.

La otra recomendación clave es la actividad física, que también debe ajustarse a los intereses y capacidades de cada niño. Para los mayores de cinco años, las recomendaciones generales apuntan a un promedio de al menos 60 minutos diarios de actividad física moderada o vigorosa a lo largo de la semana, además de actividades que fortalezcan músculos y huesos al menos tres días por semana. “Las actividades agradables, informales y no competitivas pueden facilitar la participación”, menciona la OMS.

La salud mental también forma parte de ese mismo enfoque. La ansiedad, la depresión, la baja autoestima y las dificultades para regular las emociones pueden contribuir a hábitos alimentarios poco saludables, inactividad física o aislamiento social; a su vez, el estigma y el acoso asociados a la obesidad pueden deteriorar aún más el bienestar emocional.

Por eso, la OMS recomienda abordar ambos problemas de manera temprana y conjunta, involucrando a padres o cuidadores y evitando enfoques que culpen o estigmaticen a los niños.

Entre las herramientas que recomienda la organización están aplicaciones de ejercicio, podómetros (dispositivos que cuentan el número de pasos) o videojuegos activos pueden utilizarse en mayores de dos años bajo la supervisión de padres o cuidadores, aunque la evidencia sobre su eficacia sigue siendo limitada.

“Nuestra prioridad debe ser garantizar que todos los niños y adolescentes puedan acceder a una atención de calidad y a entornos favorables desde una edad temprana, que les ayuden a alcanzar y mantener un peso saludable y sienten las bases para una buena salud y bienestar durante toda la vida”, señaló Luz María De Regil, directora del Departamento de Nutrición y Seguridad Alimentaria de la OMS.

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