En Colombia no se hacen cirugías de reafirmación de género a menores: Sociedades científicas

Como contamos en esta nota, aunque la iniciativa no ha tenido su primer debate, esta empezó a sonar en los últimos días, después de que el presidente Abelardo de la Espriella y el ministro del Interior, Rodrigo Lara, se pronunciaran en…

La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas se pronunció, en la tarde de este viernes, 18 de septiembre, sobre las discusiones que han crecido en los últimos días con relación a tratamientos de afirmación de género en menores en Colombia, en particular a raíz de un proyecto de ley que busca prohibirlos.

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Como contamos en esta nota, aunque la iniciativa no ha tenido su primer debate, esta empezó a sonar en los últimos días, después de que el presidente Abelardo de la Espriella y el ministro del Interior, Rodrigo Lara, se pronunciaran en apoyo al proyecto. Esto ocurrió después del arresto del creador de contenido mexicano Samuel Adrián por desacato, relacionado con la publicación de un documental sobre infancias trans.

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En contexto: Ley Laura, tratamientos de afirmación de género en menores y las dudas que deja el proyecto.

Ante estas discusiones, la asociación asegura que estas han dado lugar a “información inexacta” y a señalamientos contra profesionales de la salud, “circunstancias que no contribuyen a la protección efectiva de la niñez ni a decisiones clínicas y públicas responsables”.

Las sociedades científicas firmantes hacemos un llamado a que el debate sobre la atención en salud de niñas, niños y adolescentes se desarrolle con rigor, responsabilidad, evidencia científica y respeto por la dignidad humana.



El pronunciamiento aclara que, de acuerdo con la… pic.twitter.com/ukxx7KmIAN — Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (@asocientificas) September 18, 2026

En un comunicado, la asociación también aseguró que “de acuerdo con la evidencia clínica y la práctica asistencial reconocida por nuestras sociedades”, en Colombia no se realizan cirugías de reafirmación de género a menores de edad. “Presentarlo como un hecho comprobado distorsiona la realidad clínica, incrementa la incertidumbre de las familias y puede alejarlas de los servicios de salud cuando requieren orientación y acompañamiento profesional”, indicó la asociación.

Además de esto, la asociación, que reúne a diversas sociedades científicas, entre ellas las de dermatología, endocrinología, genética humana, medicina interna, neurología, nutrición clínica, obstetricia y ginecología, pediatría, psiquiatría, entre otras, asegura que existen protocolos para atender estos casos de manera integral.

“La atención de una niña, niño o adolescente que explora o expresa una identidad de género exige valoración individual, gradual e interdisciplinaria, con consideración de sus necesidades de salud y de su entorno familiar. Debe regirse por la ética profesional, la bioética, el respeto por la dignidad humana, la autonomía progresiva, el interés superior de la niñez y la participación informada de las familias o cuidadores cuando corresponda”, se lee en el comunicado.

Por su parte, se señala que la Corte Constitucional ha construido una línea jurisprudencial consistente en este tema que reconoce que los procesos de afirmación de género deben entenderse de manera integral, con valoración clínica especializada, atención oportuna, informada y libre de barreras administrativas injustificadas.

Además, se señala que la Guía para la Atención Integral en Salud de Personas Trans, publicada en 2025 por el Ministerio de Salud, ofrece a los equipos asistenciales un referente técnico para una práctica digna, segura, basada en evidencia y libre de discriminación.

En concreto, la asociación asegura que estas discusiones deben basarse en “evidencia técnico-científica disponible, su evaluación crítica y una deliberación ética cualificada”.

Por esta razón, se le solicitó a la Comisión Séptima de Congreso que se instale una mesa técnica nacional, plural, interdisciplinaria y transparente sobre este tema puntual. “Esta mesa deberá integrar al Gobierno Nacional, la Corte Constitucional, al mismo órgano legislativo, quienes, en compañía de las sociedades científicas, expertos en bioética, salud pública, salud mental y desarrollo infantil y adolescente, representantes de pacientes y familias, academia, sociedad civil, autoridades competentes”, se precisa en el comunicado.

El objetivo de dicha mesa, precisa la asociación, sería revisar críticamente la evidencia disponible y sus límites; precisar las realidades clínicas y asistenciales del país; examinar el marco ético, constitucional, legal y de derechos humanos aplicable; formular recomendaciones técnicas y de política pública para una atención integral, segura, digna y basada en evidencia; y proponer criterios para una comunicación pública responsable que diferencie evidencia, hipótesis, opiniones y afirmaciones no verificadas.

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