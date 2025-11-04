En septiembre se presentaron más de 36.000 reclamaciones por accidentes de vehículos sin SOAT Foto: Alcaldía de Medellín

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La ADRES, conocida como el banco de la salud, publicó recientemente un boletín en el que detalló el dinero que ha girado a las IPS en septiembre por accidentes de vehículos sin SOAT o no identificados. De acuerdo con la entidad, durante este mes se registraron 36.827 reclamaciones de este tipo.

(Lea: El universo detrás de las líneas de salud mental que funcionan 24/7 por 365 días)

Del total de las 36.827 quejas recibidas, el 0,4 % de los casos correspondió a atención de lesionados en eventos catastróficos de origen natural (34 reclamos) o actos terroristas (104 reclamos).

Estas reclamaciones, continúa la entidad, representó un pago de COP 19.000 millones a las IPS que radicaron reclamaciones por accidentes de tránsito causados por vehículos sin SOAT o no identificados. Esta cifra representa una disminución del 50 % respecto a agosto, cuando se giraron COP 38.000 millones.

Además, el número de víctimas registradas en las nuevas reclamaciones también disminuyó, pues en agosto, se reportaron 27.374 víctimas, mientras que en septiembre las ADRES señaló que eran 25.780 víctimas de accidentes provocados por vehículos sin SOAT.

(Puede leer: Las pistas que una especie de ballena podría darnos sobre el envejecimiento humano)

Entre las razones que presentó la ADRES para las disminuciones de las cifras están las auditorías que han venido realizando, las cuales se han enfocado en los procesos de presentación de facturas por estos conceptos.

Aunque la cifra disminuyó con respecto al mes anterior, la ADRES aclaró que sí se presentó un leve aumento con los datos reportados en septiembre del año pasado. “Estas reclamaciones tienen un valor de COP 96.157 millones, es decir, un aumento del 61,4 % respecto a septiembre de 2024, así como 40,1 % más en el número de las reclamaciones, que en el mismo periodo del año anterior superaron las 26.000 radicaciones”, detalló en el comunicado.

En cuanto a departamentos, Atlántico tuvo un aumento en el valor reclamado en septiembre, con el 15,1 %, mientras que en agosto concentró 10,4 % del valor total. En otros, como Valle del Cauca o Córdoba, se registró una disminución.

(Le puede interesar: ¿Cree que la alegría está fuera de su alcance? Hay una palabra para eso: anhedonia)

Por ejemplo, el Valle del Cauca en agosto concentró el 29,7 % del valor total de los reclamos, mientras que en septiembre fue el 17,1 %, lo que representó una caída de 12,6 %.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺