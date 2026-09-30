EPS Sanitas anunció nuevos lugares para reclamar medicamentos en varias ciudades del país

En la capital del país, donde la EPS es la más grande, con más de 1.8 millones de afiliados, Cruz Verde seguirá entregando los medicamentos hasta el 31 de octubre. Sin embargo, desde este 1 de octubre, Colsubsidio entregará los medicamentos que no están en el Plan Básico de Salud…

EPS Sanitas, la segunda Entidad Promotora de Salud más grande del país, con más de 6.1 millones de afiliados, anunció este miércoles 30 de septiembre que desde este jueves, 1 de octubre, se implementarán cambios en los gestores farmacéuticos en varias zonas del país.

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En la capital del país, donde la EPS es la más grande, con más de 1.8 millones de afiliados, Cruz Verde seguirá entregando los medicamentos hasta el 31 de octubre. Sin embargo, desde este 1 de octubre, Colsubsidio entregará los medicamentos que no están en el Plan Básico de Salud (no PBS) y este mismo gestor farmacéutico empezará a entregar los del PBS desde el 1 de noviembre.

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En varios municipios de Cundinamarca, como Chía, Cajicá, Funza y Soacha, donde la EPS cuenta con más de 430.000 afiliados, también se presentarán cambios en el gestor farmacéutico.

El cambio de gestores farmacéuticos también se realizará en departamentos con amplia presencia de afiliados a Sanitas, como Huila, donde hay más de 418.000 usuarios; Santander, con 387.000; Meta, con más de 205.000; Tolima, con más de 169.000; y Cauca, con más de 126.000.

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Para los afiliados a la EPS Sanitas en todos estos departamentos, así como en los municipios donde se realizarán cambios en los gestores farmacéuticos, la entidad puso a disposición una página web en donde se podrá seleccionar la entidad territorial en la que habita y consultar los nuevos puntos de dispensación de medicamentos, tanto PBS como no PBS.

En el caso de la capital del país, Colsubsidio será el nuevo operador en la dispensación de medicamentos de esta EPS. Para los medicamentos no PBS, desde este jueves 1 de octubre se pondrán a disposición cuatro puntos de atención:

Colsubsidio Calle 26: Calle 27 #25 – 45 Local 3 / Horario de atención de lunes a viernes: 7:00 a.m. – 7:00 p.m. Sábados: 7:00 a.m. – 6:00 p.m.

Portal Norte: Avenida Carrera 45 # 176 – 31, piso 1 / Horario de atención de lunes a viernes: 7:00 a.m. – 7:00 p.m. Sábados: 7:00 a.m. – 5:00 p.m.

Clínica Roma: Carrera 80 #53 – 20 sur Local 3 / Horario de atención de lunes a viernes: 8:00 a.m. – 7:00 p.m. Sábados: 8:00 a.m. – 7:00 p.m.

Centro Comercial Unicentro Occidente: Carrera 111 C # 86-74 / Horario de atención de lunes a viernes: 8:00 a.m. – 7:00 p.m. Sábados: 8:00 a.m. – 7:00 p.m.

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