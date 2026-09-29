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Cómo el consumo de alcohol afecta el riesgo de demencia

Los expertos en salud aún están aprendiendo cómo el alcohol podría afectar al cerebro y a qué cantidad comienzan a ocurrir los daños.

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Dana G. Smith
29 de septiembre de 2026 – 08:00 a. m.
Cerveza
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En 2003, un estudio publicado en la prestigiosa revista Journal of the American Medical Association informó que tomar dos o más bebidas alcohólicas al día estaba asociado con un aumento del 22 por ciento en el riesgo de demencia. Pero las personas que bebían menos que eso tenían un riesgo hasta un 54 por ciento menor, en comparación con las personas que no bebían en absoluto.

“Recuerdo haber leído ese artículo de JAMA hace veintitantos años y pensar: de verdad debería intentar tomar una copa de vino todos los días", dijo Joel Gelernter,…

Por Dana G. Smith

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