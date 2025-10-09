EPS y laboratorios avanzan en la primera negociación de medicamentos de alto costo

Imagen de referencia. De acuerdo con la Supersalud, el 79,1 % de las empresas ofertantes corresponden a la industria internacional, lo que, en su criterio, refleja el respaldo de los fabricantes al mecanismo de negociación en bloque, autorizado por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Foto: Clínica Colombia

El 7 de octubre culminó la primera etapa de la negociación conjunta de medicamentos de alto costo, un proceso que, según la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud), es de alta importancia para el sistema sanitario colombiano. Bajo su vigilancia, trece EPS participaron activamente en esta fase inicial, que contó además con la oferta de 24 laboratorios (19 multinacionales y 5 nacionales).

El superintendente de Salud, Giovanny Rubiano García, calificó como “positivos” los resultados de esta primera ronda. “Generar confianza en esta etapa inicial del proceso, a través de la participación comprometida de 24 laboratorios y 13 EPS, es fundamental para avanzar. Esperamos que, con la confianza generada hasta ahora, se consoliden las siguientes fases del proceso y se logren soluciones reales en el acceso oportuno y completo a las tecnologías en salud por parte de los pacientes que más lo requieren”, señaló Rubiano.

De acuerdo con la Supersalud, el 79,1 % de las empresas ofertantes corresponden a la industria internacional, lo que, en su criterio, refleja el respaldo de los fabricantes al mecanismo de negociación en bloque, autorizado por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

Entre los medicamentos incluidos en esta primera fase se priorizaron tratamientos para enfermedades huérfanas, cánceres, patologías cardiovasculares y enfermedades crónicas de alto costo, por su relevancia en el gasto sanitario y el impacto directo sobre los pacientes. Según la entidad, los acuerdos alcanzados beneficiarán a más de 269.000 afiliados pertenecientes a las EPS participantes.

Tras el cierre de esta fase de oferta, la Delegatura para Operadores Logísticos de Tecnologías en Salud y Gestores Farmacéuticos iniciará la evaluación de las propuestas para verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos y contractuales.

Luego, se avanzará hacia la adjudicación y formalización de los contratos. Además, la Supersalud anticipó que podrían abrirse nuevas convocatorias dentro de esta misma etapa, con el fin de incluir otros medicamentos de alto costo y patologías complementarias.

El organismo de control subrayó que este proceso “es clave para resolver los problemas de inoportunidad en la entrega y dispensación de medicamentos”, uno de los reclamos más frecuentes de los pacientes con enfermedades crónicas y raras. Según la entidad, las EPS podrán acceder a mejores condiciones de negociación y precios, lo que podría traducirse en una reducción de los tiempos de entrega y en mayor sostenibilidad financiera para el sistema.

Mientras tanto, la segunda fase del proceso de negociación conjunta (que comenzó el pasado 17 de septiembre) se centra en pañales y alimentos de propósito médico especial (APME). Actualmente se encuentra en la etapa preliminar de identificación y definición de necesidades de compra por parte de las EPS.

Por ahora, la Supersalud hizo un llamado a los diferentes actores del sector salud, incluyendo otras EPS y laboratorios, para que se sumen a las próximas etapas del proceso. “Por primera vez se realiza una negociación conjunta de este tipo en el sistema de salud colombiano. Es una oportunidad para fortalecer la cooperación y mejorar las condiciones de acceso de los pacientes a medicamentos de alto costo”, puntualizó Rubiano.