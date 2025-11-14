Es oficial: posesionan a Luis Óscar Galves como interventor de Nueva EPS

Luis Óscar Galves fue posesionado por Angie Rodríguez, superintendente adhoc. Foto: DAPRE

Tras la salida de Gloria Polanía, cuya renuncia fue aceptada hoy, la Superintendencia Nacional de Salud posesionó a Luis Óscar Galves como interventor de Nueva EPS, la prestadora del sistema de salud más grande del país.

La noticia, como anticipamos en esta nota a mediodía de hoy, era casi un hecho y fue confirmada sobre las 6:00 p.m. de hoy, cuando se conocieron las imágenes de la posesión. En el acto estuvo, además de Galves, Angie Rodríguez, quien es directora del DAPRE y está nombrada como superintendente de Salud ad hoc, ya que Bernardo Camacho, actual superintendente, fue interventor de esa misma EPS hasta agosto pasado.

“A través, de un trabajo articulado se buscará garantizar la auditoría forense, seguir con la prestación de los servicios, proteger a los usuarios y avanzar en la reorganización necesaria para mejorar la atención, en un momento clave para millones de colombianos”, dijo el DAPRE en su cuenta de X.

Luis Óscar Galves es agente especial interventor en la Superintendencia de Salud desde hace varios años. Viene de ser, hasta ahora, el interventor de Savia Salud, una de las EPS más importantes de Antioquia. Antes de llegar a ese cargo, se desempeñó como gerente interventor en el Hospital Departamental de Villavicencio y, antes, como gerente administrativo en la IPS Clínica de los Andes. Además, de acuerdo con su perfil de LinkedIn, es profesional de la salud de la Universidad de Antioquia.

Llega a Nueva EPS, que tiene más de 11,7 millones de afiliados y está atravesando por una grave crisis financiera, que se ha agravado en los últimos años, como contamos en este reportaje. La EPS ya completa más de un año y medio intervenida, desde abril de 2024.

Con la llegada de Galves, también ha vuelto a sonar el proceso de negociación que se está adelantando para que el Gobierno tenga el 51 % de las acciones de esa EPS, pasando a ser principalmente pública (hoy tiene el 49 %). Esa es una movida importante que, como anticipamos en este artículo, se espera desde hace varios meses. De darse, este cambio llevaría a que el Gobierno tenga la voz decisiva en las decisiones de esa EPS, algo que hasta ahora han tenido las cajas de compensación que son las principales accionistas.

Los cuestionamientos que ha recibido Galves

El nuevo interventor de Nueva EPS ha tenido varios cuestionamientos a lo largo de su carrera. Cuando fue interventor del Hospital Departamental de Villavicencio, la Procuraduría General de la Nación denunció posibles malos manejos administrativos y financieros en ese centro de salud. Dentro de sus hallazgos se encontraban presuntas irregularidades en las modificaciones del estatuto interno de contratación.

También fue cuestionado por el concejal de Bogotá, Fernando López, cuando llegó a la Subred Centro Oriente de la ciudad. En ese momento, López dijo que en durante la gestión de Galves como interventor del Hospital Julio Méndez Berreneche se conocieron denuncias por posible ocultamiento de información crítica en la entidad. El funcionario, en ese momento, desmintió esas denuncias.

Hoy, cuando se conoció la salida de Gloria Polania de Nueva EPS, el congresista Andrés Forero, del Centro Democrático, también mencionó un cuestionamiento que ha recibido Galves. En su cuenta de X escribió que a Polania “la remplazaría el cuestionado Óscar Galves, actual interventor de Savia Salud, que no participó en el examen que actualizó el RILCO y que le costó a la Superintendencia de Salud COP 531 millones”.

