¿Es usuario de Nueva EPS? Vienen cambios claves en la red de hospitales

En un breve comunicado, Nueva EPS, la más grande del país con más de 11 millones de afiliados, anunció que hará cambios en la red de hospitales y clínicas que tiene contratada para que atienda a sus usuarios.

Aunque no especifica las transformaciones que hará en esa lista de centros de salud a los que pueden acudir los pacientes, señala que está trabajando para consolidar una nueva red que permita darle continuidad a la atención de sus usuarios.

“Estos cambios responden a la necesidad de garantizar una adecuada administración de los recursos del sistema de salud, en el marco de la intervención forzosa administrativa vigente”, asegura.

Así mismo, da a entender que habrá terminación de contratos con algunas instituciones prestadoras de salud (IPS), pero advierte que, luego de que eso se dé, esas entidades deben continuar prestando el servicio a sus afiliados durante sesenta días. “La atención en servicios de baja y mediana complejidad está completamente garantizada”, insite Nueva EPS.

Quienes son usuarios de esta EPS deberán estar muy atentos a las líneas de atención y a la página web, pues allí notificarán, poco a poco, esos cambios que, a su parecer, “buscan fortalecer los mecanismos de supervisión del gasto, promover la transparencia y desconcentrar los servicios, facilitando la participación de nuevos actores en la prestación de servicios de salud en diferentes territorios”.

Como se ha sabido en los últimos meses, han sido varios los centros hospitalarios que han empezado a negar algunos servicios a usuarios de Nueva EPS, ante la falta de pago de servicios.

Por ejemplo, en Bogotá, la Clínica Shaio aseguró que terminaría el contrato con Nueva EPS por COP 95.000 millones, debido a la falta de pagos, aunque advirtió que seguirá atendiendo a sus pacientes de manera transitoria.

Así mismo, hace dos semanas, un grupo de hospitales públicos de Antioquia cerraron servicios a un millón de afiliados, pues Nueva EPS les debía cerca de $250.000 millones.

