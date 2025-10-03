Logo El Espectador
¿Es usuario de Nueva EPS? Vienen cambios claves en la red de hospitales

Nueva EPS aseguró que, pronto, hará cambios en la red de hospitales y clínicas para garantizar la atención de sus pacientes. También habrá terminación de contratos.

Redacción Salud
03 de octubre de 2025 - 06:54 p. m.
Los usuarios deberán estar muy atentos a los canales de atención de la EPS.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
En un breve comunicado, Nueva EPS, la más grande del país con más de 11 millones de afiliados, anunció que hará cambios en la red de hospitales y clínicas que tiene contratada para que atienda a sus usuarios.

(Lea El Espectador le explica qué es lo que pasa con la Nueva EPS)

Aunque no especifica las transformaciones que hará en esa lista de centros de salud a los que pueden acudir los pacientes, señala que está trabajando para consolidar una nueva red que permita darle continuidad a la atención de sus usuarios.

“Estos cambios responden a la necesidad de garantizar una adecuada administración de los recursos del sistema de salud, en el marco de la intervención forzosa administrativa vigente”, asegura.

Así mismo, da a entender que habrá terminación de contratos con algunas instituciones prestadoras de salud (IPS), pero advierte que, luego de que eso se dé, esas entidades deben continuar prestando el servicio a sus afiliados durante sesenta días. “La atención en servicios de baja y mediana complejidad está completamente garantizada”, insite Nueva EPS.

(Lea Cambio en estatutos y accionistas a punto de ceder: el gobierno va por Nueva EPS)

Quienes son usuarios de esta EPS deberán estar muy atentos a las líneas de atención y a la página web, pues allí notificarán, poco a poco, esos cambios que, a su parecer, “buscan fortalecer los mecanismos de supervisión del gasto, promover la transparencia y desconcentrar los servicios, facilitando la participación de nuevos actores en la prestación de servicios de salud en diferentes territorios”.

Como se ha sabido en los últimos meses, han sido varios los centros hospitalarios que han empezado a negar algunos servicios a usuarios de Nueva EPS, ante la falta de pago de servicios.

Por ejemplo, en Bogotá, la Clínica Shaio aseguró que terminaría el contrato con Nueva EPS por COP 95.000 millones, debido a la falta de pagos, aunque advirtió que seguirá atendiendo a sus pacientes de manera transitoria.

Así mismo, hace dos semanas, un grupo de hospitales públicos de Antioquia cerraron servicios a un millón de afiliados, pues Nueva EPS les debía cerca de $250.000 millones.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺

Por Redacción Salud

Cantaclaro(51549)Hace 34 minutos
Se esta cumpliendo la promesa de Petro del chu chu chú para generar caos en la prestación del servicio de salud y echarle la culpa al congreso porque no le aprobó la consulta
Eduardo Sáenz Rovner(7668)Hace 40 minutos
Chu, chu, chu asesino. Superaron a la derecha criminal.
David Mantilla(36767)Hace 1 hora
En Buenaventura, no hay citas y debo operarme y me dicen que mande la cédula que no es legible . Y asumo que dilatan la atención pues mu cédula nunca la he cambiado y me han prestado muchos servicios . Muy malita la atención
  • John Osorio(11688)Hace 45 minutos
    Arregle la cédula
