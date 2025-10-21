¿Existe una “epidemia” global de cáncer en los adultos más jóvenes? Hay nuevas pistas

¿Por qué hay más personas jóvenes con cáncer? Foto: Vartika Sharma

Hace un tiempo corre una preocupación entre científicos y salubristas de todo el mundo: ¿el cáncer está afectando cada vez más a los adultos jóvenes (entre los 20 y hasta los 49 años), desplazando la tendencia tradicional en la que la enfermedad predominaba entre mayores de 50? Algunos expertos incluso se han atrevido a hablar de una posible “epidemia” de cáncer en jóvenes. Esta tendencia plantearía interrogantes muy importantes: por ejemplo, ¿qué está cambiando en nuestros estilos de vida, en la alimentación o en el ambiente que podría estar “adelantando” la aparición del cáncer?

Pero primero, ¿de verdad existe una epidemia de cáncer en jóvenes? Un estudio internacional dirigido por investigadores del Instituto de Investigación del Cáncer de Londres se hizo esta pregunta en un análisis publicado en Annals of Internal Medicine. El estudio comparó sistemáticamente la dirección y la magnitud de las tendencias recientes en la incidencia del cáncer en adultos jóvenes (20-49 años) y mayores (50-69 años) en 42 países, durante un período de 15 años (2003-2017). Analizaron, además, 13 tipos de cáncer que, según estudios previos, estaban aumentando en adultos jóvenes.

Los resultados, para resumirlo en una línea, contradicen la supuesta epidemia y la idea de que el cáncer está afectado más a los adultos jóvenes. Los científicos mostraron un aumento en las tasas de cáncer de tiroides, mama, riñón, endometrio y leucemia en adultos jóvenes. Sin embargo, las tendencias en los adultos mayores de 50 años o más no fueron diferentes a las de los menores de 50 años para estos cinco tipos de cáncer. En realidad, los casos de cáncer están aumentando tanto en adultos jóvenes como en mayores.

“Nuestros hallazgos sugieren que lo que desencadena el aumento de estos cánceres es más probable que sea común en todos los grupos de edad, en lugar de ser específico de los cánceres en los menores de 50 años, ya que hubo aumentos similares en adultos más jóvenes y mayores”, señaló la líder del estudio, Amy Berrington, líder del equipo de Epidemiología Clínica del Cáncer en el Instituto de Investigación del Cáncer de Londres.

De hecho, en el caso del cáncer de hígado, boca, esófago y estómago, las tasas de incidencia incluso disminuyeron en los adultos más jóvenes en más de la mitad de los países estudiados, contrariamente a informes anteriores que indicaban que estos cánceres también formaban parte de la epidemia mundial de cáncer de aparición temprana. En el caso de los otros tres tipos de cáncer que se habían identificado previamente como parte de esa epidemia (vesícula biliar, páncreas y próstata) no se encontraron patrones claros de aumentos generalizados. (Puede ver: Alerta en Colombia de condones falsificados)

En el estudio, el cáncer de intestino es el único que se encontró que está aumentando en muchos países entre los adultos más jóvenes más rápido que entre los adultos mayores. Las tasas de incidencia se comportaron así en el 30% de los países estudiados.

Es posible, creen los investigadores, que esta diferencia se deba a las pruebas de detección de cáncer de intestino que se ofrecen de forma rutinaria a los adultos mayores. Estas pruebas, explican, no solo ayudan a detectar el cáncer en etapas tempranas, sino que también ayudan a prevenirlo mediante la extirpación de lesiones premalignas. Según los investigadores, esta podría ser la verdadera razón por la que los casos de cáncer de intestino parecen estar aumentando más rápidamente en los adultos jóvenes: estamos mejorando en la prevención de su desarrollo en los adultos mayores.

“Estos hallazgos ofrecen una visión más clara de lo que está sucediendo y cuestionan la idea de que el aumento de las tasas de cáncer solo afecta a las personas más jóvenes. Resaltan la importancia de incluir a todos los adultos, no solo a los jóvenes, al desarrollar nuevas directrices y estrategias de investigación para abordar el aumento de la incidencia del cáncer”, agregó Kristian Helin, director ejecutivo del Instituto de Investigación del Cáncer de Londres. (Vea: Andrés Pabón sería el nuevo presidente de la Fiduprevisora)

El riesgo de creer en una supuesta “epidemia” de cáncer en jóvenes es que los recursos destinados a la investigación y la intervención puedan asignarse de manera inadecuada, si la atención se enfoca exclusivamente en este grupo etario. Lo cierto, concluyen los investigadores, es que las estadísticas siguen mostrando que el cáncer continúa siendo una enfermedad que afecta principalmente a las personas mayores.

