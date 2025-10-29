Gobierno invertirá USD $150 millones en nueva política nacional de salud mental

Ministro Guillermo Alfonzo Jaramillo durante el lanzamiento de la política nacional. Foto: Minsalud

El Ministerio de Salud anunció que invertirá cerca de USD $150 millones (alrededor de COP $583.500 millones) para la implementación de la nueva Política Nacional de Salud Mental en Colombia. Según informó la cartera, estos recursos servirán para poner en marcha la política los próximos cuatro años.

Es de recordar que a finales de junio de 2025, el Gobierno Nacional emitió el decreto 0729 de 2025, en el que se adoptó la nueva Política Nacional de Salud Mental 2025-2034. En esta normativa se reconoció “la necesidad de consolidar redes integradas e integrales en salud mental con enfoque territorial, promoviendo la articulación efectiva entre los distintos niveles de atención […] para mejorar el acceso oportuno y equitativo a los servicios de salud mental en el país”.

Ahora, con el anuncio de estos recursos empezará la creación de una red integral de servicios de salud mental, con 101 proyectos de infraestructura, 1 centro de referencia nacional, 39 centros de referencia regionales y 14 vehículos de transporte multimodal para fortalecer la cobertura y la respuesta oportuna.

La cartera de Salud informó que se priorizarán territorios con alta carga de trastornos mentales y en los que han existido históricamente barreras de acceso a este tipo de servicios.

“La estrategia contempla ampliación de infraestructura, fortalecimiento del transporte sanitario y formación del talento humano y comunitario, entre otras líneas funcionales que se encuentran en la política”, indicó el Ministerio de Salud, a través de un comunicado.

Además de esto, se tiene el objetivo de integrar el sistema de urgencias y emergencias en salud mental, con protocolos de respuesta rápida y un sistema de referencia y contrarreferencia eficiente para asegurar la continuidad del cuidado.

“Lo que hemos encontrado en el ministerio, con la información que nos llega, es que en 2024 más de 2 millones de personas fueron atendidas por temas de salud mental. Esto no es una cifra menor que tenemos que atender”, informó el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

Vale señalar que otro de los puntos de la política nacional es la futura instauración del Servicio Social Obligatorio (SSO) para los programas de pregrado en psicología. El Ministerio de Salud tendrá que, en los próximos meses, desarrollar los lineamientos y la reglamentación de estas plazas para los estudiantes de esta carrera.

“En cada rincón del país debe existir un servicio de salud mental. Buscamos llegar a la Colombia profunda y garantizar cobertura total de los servicios requeridos de manera continua e integral”, indicó el ministro Jaramillo.

Si desea leer el decreto completo de la Política Nacional de Salud Mental, lo puede hacer a través de este enlace.

