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Habilitan 16 centros de acopio para recolectar medicamentos e insumos médicos tras sismo

La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC) habilitó sus sedes en todo el país para recolectar medicamentos, insumos médicos, alimentos no perecederos y elementos de higiene, que serán llevados a las personas damnificadas después del sismo de 7,4 de magnitud que se registró este 10 de agosto.

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Redacción Salud
11 de agosto de 2026 - 12:18 a. m.
Habilitan 16 centros de acopio para recolectar medicamentos e insumos médicos tras sismo
Habilitan 16 centros de acopio para recolectar medicamentos e insumos médicos tras sismo
Foto: EFE - Mario Baos
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La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC) anunció que se habilitarán 16 centros de acopio en todo el país para recolectar medicamentos, insumos médicos, alimentos no perecederos y elementos de higiene, los cuales serán llevados a las comunidades más afectadas luego del sismo reportado en la mañana de este lunes, 10 de agosto, que ha dejado hasta el momento más de 100 víctimas mortales.

(Lea: Varias ciudades de Colombia declaran alerta hospitalaria para recibir heridos del terremoto)

Además, dijo la entidad en un comunicado, que los centros se establecerán en las sedes de la ACSC y que se recogerá otro tipo de insumos como las plantas generadoras de energía, pues “en muchas de las zonas afectadas no hay servicio de energía”.

Las personas interesadas podrán donar insumos médicos nuevos, empacados, en buen estado y con fecha de vencimiento vigente; entre ellos están los líquidos endovenosos, tubos endotraqueales de diferentes tamaños, máscaras laríngeas, yelcos, equipos de succión, gasas estériles, jeringas y agujas de diferentes calibres.

(Puede leer: Nueva EPS está lista para atender a afectados por el terremoto, así no estén afiliados)

También se pueden llevar guantes de examen, tapabocas, antisépticos (como alcohol), material para curaciones, productos de higiene personal y kits de alimentación no perecedera, donde podrá incluir arroz, pasta, harina, avena, lentejas, frijoles, granos secos, alimentos enlatados, sal, azúcar o café.

En cuanto al talento humano, la ACSC señaló que se pueden donar productos de consumo rápido para aquellas personas que están en jornadas prolongadas de atención. Los puntos de donación son:

  • Sede Antioquia - Medellíin: Contac Center

Cra.43 A # 1 Sur -100 Edificio Torre Sudameris Oficina 1004

(604) 6052298

  • Atlántico - Barranquilla

Cra. 54 # 68- 196, piso 2, oficinas 216-222, Prado Office Center

(605) 386 1950

  • Bogotá

Cra. 15 A # 120-74

(601) 7448100

  • Bolívar - Cartagena

Manga Calle 28 # 26 - 53, Edificio Portus Oficina 1202

(605) 693 9844

  • Boyacá - Tunja

Calle 20 No. 12-84 Local 117 Centro Cívico y Comercial Plaza Real

(608) 7471763

  • Cauca - Popayán

Carrera 9 No 18N231 oficina 205 edificio terrazas del Norte

(602) 835 3770

  • Cesar - Valledupar

Calle 11 No. 8-79 Of. 202-203 Edf. SOA

(605) 5893964

  • Córdoba - Montería

Calle 62 No. 7 - 53. Barrio La Castellana

(604) 789 0650

  • Guajira- Riohacha

Calle 7 N 11-114 oficina 8, segundo piso, edificio Doña Candida

(605) 7274999

  • Huila-Neiva

Carrera 5 # 10 - 49 Local 201 Centro Comercial Plaza Rea

(608) 863 1026

  • Magdalena - Santa Marta

Calle 24 # 3 - 99, Edificio 424, Oficina 1007

(605) 436 8361

  • Meta -Villavicencio

Av. 40 No 16B - 159 Centro Comercial Villacentro Local 83 y 84

(608) 6833520

  • Narino-Pasto

Carrera 25 N’ 15-62, Ofc. 201, Edificio Zaguán del Lage

(602) 7382025

  • Norte de Santander - Cúcuta

Calle 8 A # 5 E -25, Barrio La Rivera

(607) 595 6341

  • Santander - Bucaramanga

Calle 45 # 28-36, Edificio Verona Plaza

(607) 6973093

  • Sucre - Sincelejo

Calle 28 Cr 25-365 Parque Comercial Guacari Torre Médica Oficinas 3327-3328

(605) 276 5344

(Le puede interesar: Así fue el terremoto en Colombia: reportan decenas de muertos, derrumbes y medidas)

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Por Redacción Salud

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