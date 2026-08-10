Habilitan 16 centros de acopio para recolectar medicamentos e insumos médicos tras sismo Foto: EFE - Mario Baos

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La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC) anunció que se habilitarán 16 centros de acopio en todo el país para recolectar medicamentos, insumos médicos, alimentos no perecederos y elementos de higiene, los cuales serán llevados a las comunidades más afectadas luego del sismo reportado en la mañana de este lunes, 10 de agosto, que ha dejado hasta el momento más de 100 víctimas mortales.

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Además, dijo la entidad en un comunicado, que los centros se establecerán en las sedes de la ACSC y que se recogerá otro tipo de insumos como las plantas generadoras de energía, pues “en muchas de las zonas afectadas no hay servicio de energía”.

Las personas interesadas podrán donar insumos médicos nuevos, empacados, en buen estado y con fecha de vencimiento vigente; entre ellos están los líquidos endovenosos, tubos endotraqueales de diferentes tamaños, máscaras laríngeas, yelcos, equipos de succión, gasas estériles, jeringas y agujas de diferentes calibres.

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También se pueden llevar guantes de examen, tapabocas, antisépticos (como alcohol), material para curaciones, productos de higiene personal y kits de alimentación no perecedera, donde podrá incluir arroz, pasta, harina, avena, lentejas, frijoles, granos secos, alimentos enlatados, sal, azúcar o café.

En cuanto al talento humano, la ACSC señaló que se pueden donar productos de consumo rápido para aquellas personas que están en jornadas prolongadas de atención. Los puntos de donación son:

Sede Antioquia - Medellíin: Contac Center

Cra.43 A # 1 Sur -100 Edificio Torre Sudameris Oficina 1004

(604) 6052298

Atlántico - Barranquilla

Cra. 54 # 68- 196, piso 2, oficinas 216-222, Prado Office Center

(605) 386 1950

Bogotá

Cra. 15 A # 120-74

(601) 7448100

Bolívar - Cartagena

Manga Calle 28 # 26 - 53, Edificio Portus Oficina 1202

(605) 693 9844

Boyacá - Tunja

Calle 20 No. 12-84 Local 117 Centro Cívico y Comercial Plaza Real

(608) 7471763

Cauca - Popayán

Carrera 9 No 18N231 oficina 205 edificio terrazas del Norte

(602) 835 3770

Cesar - Valledupar

Calle 11 No. 8-79 Of. 202-203 Edf. SOA

(605) 5893964

Córdoba - Montería

Calle 62 No. 7 - 53. Barrio La Castellana

(604) 789 0650

Guajira- Riohacha

Calle 7 N 11-114 oficina 8, segundo piso, edificio Doña Candida

(605) 7274999

Huila-Neiva

Carrera 5 # 10 - 49 Local 201 Centro Comercial Plaza Rea

(608) 863 1026

Magdalena - Santa Marta

Calle 24 # 3 - 99, Edificio 424, Oficina 1007

(605) 436 8361

Meta -Villavicencio

Av. 40 No 16B - 159 Centro Comercial Villacentro Local 83 y 84

(608) 6833520

Narino-Pasto

Carrera 25 N’ 15-62, Ofc. 201, Edificio Zaguán del Lage

(602) 7382025

Norte de Santander - Cúcuta

Calle 8 A # 5 E -25, Barrio La Rivera

(607) 595 6341

Santander - Bucaramanga

Calle 45 # 28-36, Edificio Verona Plaza

(607) 6973093

Sucre - Sincelejo

Calle 28 Cr 25-365 Parque Comercial Guacari Torre Médica Oficinas 3327-3328

(605) 276 5344

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