Varias ciudades de Colombia declaran alerta hospitalaria para recibir heridos del terremoto Foto: EFE - ERNESTO GUZMAN JR

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Cali, Antioquia y Quibdó son algunas de las zonas donde se ha declarado la alerta roja hospitalaria después del temblor de magnitud 7,4 que se registró en la mañana de este lunes, 10 de agosto, y que dejó más de 100 víctimas mortales.

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En Cali, por ejemplo, el alcalde Alejandro Eder, por medio de sus redes sociales, aseguró que hay 15 víctimas mortales y 380 personas lesionadas, quienes han sido atendidas en los hospitales. “Estamos al 100 % de la capacidad”, agregó en el video.

Por esta razón, el mandatario aseguró que se había tomado la decisión de declarar la alerta roja hospitalaria y que, por ahora, se cancelan y reprograman temporalmente las cirugías, consultas externas y consultas prioritarias que no sean de urgencia. “Le pedimos a la ciudadanía apoyo”, dijo.

Además, Eder señaló que tienen cuatro instituciones hospitalarias que han presentado daños en su infraestructura y han sido evacuadas. Ellas son la Clínica Nuestra, la Clínica Desa, la Clínica Colombia y el HV.

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Otra de las declaraciones se llevó a cabo en Antioquia. Allí, Alma Solano Sánchez, secretaria de Salud e Inclusión Social de Antioquia, señaló que ya coordinaron toda la atención con la red de prestadores del departamento para poder “responder a las necesidades en salud de los antioqueños y de nuestros vecinos por esta situación de emergencia”.

Con el objetivo de poder atender a pacientes de otros departamentos, la gobernación declaró la alerta roja hospitalaria y advirtió que “ninguna institución de salud podrá negarse a la atención si cuenta con las camas, independiente de su afiliación o su condición económica”.

De hecho, como contó Nubia Carolina Córdoba, gobernadora del Chocó, en Noticias Caracol, se tiene previsto que parte de los 116 heridos sean trasladados a Medellín, pues está colapsado el Hospital San Francisco de Asís, en Quibdó, que es el único de segundo nivel en el departamento.

“Tuvimos un momento muy crítico esta mañana. Estuvo colapsada el área de urgencias. No solamente estaban los pacientes que hoy tienen la necesidad del tercer nivel de complejidad por la emergencia, sino los que estaban antes”, aseguró y agregó que todas las personas que requieran tercer o cuarto nivel de complejidad deberán ser trasladadas a Medellín u otras zonas del país.

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Pero, ¿qué implica para los hospitales y para los pacientes? Los hospitales cambian sus prioridades y, por medio de esta alerta, pueden reorganizar la red de salud para responder a una emergencia que genera una demanda extraordinaria de atención.

La alerta roja, sin embargo, no significa que los hospitales dejen de atender. Lo que busca es liberar y reorganizar recursos como personal, camas y salas, para concentrarlos en las personas que necesitan atención urgente.

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