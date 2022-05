Hepatitis de origen desconocido en niños: detectan primer caso en América Latina

En algunos casos de hepatitis se puede presentar fiebre. Foto: Pixabay

Desde mediados de abril de este año, la Organización Mundial de la Salud (OMS) había alertado el aumento de casos de hepatitis severa en niños y niñas en varios países del mundo, del que se desconoce su origen. Los primeros casos se reportaron en Reino Unido. (Le puede interesar: Al menos un niño ha muerto por hepatitis de causa aún desconocida, confirma la OMS)

Ahora, se han reportado casos en 21 países. El más reciente es Argentina, el primero en América Latina en presentar un caso de esta hepatitis infantil. De acuerdo con el ministerio de Salud de este país, se trata de un niño de 8 años que está internado en el Hospital de Niños de Rosario. Hasta ahora se han registrado 230 casos en el mundo.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), la hepatitis es una inflamación del hígado, que se puede producir por diversas causas, como el consumo excesivo de alcohol, drogas, medicamentos por un virus. Específicamente los virus de la hepatitis A, B, C, D y E.

Aunque los científicos no han encontrado la causa específica de estos casos de hepatitis, como explicamos en este artículo, esto es lo que se conoce hasta ahora: (Puede leer: Llamado global para que los gobiernos piensen en la salud de los niños y las niñas)

- Estos casos son inusuales porque no es común que un menor que antes estaba completamente sano presente hepatitis aguda; porque estos casos parecen no estar relacionados con los virus que generan la hepatitis A, B, C, D y E; y parece haber un incremento rápido de casos.

- La hipótesis más clara que tiene la OMS del origen de estos casos es que podría estar relacionados con un virus conocido como adenovirus que, aunque, generalmente, afecta las vías respiratorias, en algunos casos llega al sistema digestivo.

- En cuanto a los síntomas, los más habituales son dolor abdominal, vómitos, diarrea, ictericia (que es cuando la piel toma un color amarillo), picor cutáneo, coloración oscura de la orina y popó con poca pigmentación. (Le puede interesar: En Colombia, solo el 42% de menores de 3 a 11 años tienen dos dosis contra el covid-19)

