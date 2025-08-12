Hospitales públicos de Boyacá alertan compleja situación financiera

“En los últimos meses, no se ha efectuado el giro del 80 % del valor facturado y radicado correspondiente a la cartera corriente”, señalaron en el documento los 13 hospitales. Foto: Pixabay

En un comunicado conjunto, firmado por sus directores y directoras, 13 hospitales públicos de Boyacá advirtieron sobre la compleja situación financiera que atraviesan debido a las deudas acumuladas por varias Entidades Administradoras de Planes de Beneficio (EAPBS) y otras entidades responsables de pago.

“En los últimos meses, no se ha efectuado el giro del 80 % del valor facturado y radicado correspondiente a la cartera corriente”, señalaron en el documento. Según explican, esta situación se presenta, sobre todo, con las EPS que están bajo medidas de vigilancia especial o intervención administrativa.

La falta de pago, sostienen los hospitales, está afectando su sostenibilidad financiera, ha limitado su capacidad de respuesta y pone en riesgo la continuidad de los servicios que prestan en la actualidad en el departamento.

Para respaldar sus afirmaciones, los hospitales citaron datos publicados por la Contaduría General de la Nación. Con corte a junio de este año, la deuda total acumulada que tienen las EAPBS con los 13 hospitales públicos del departamento asciende a $822.116.280.796.

En el comunicado, también denunciaron algunas prácticas que califican de malas por parte de las EAPBS que, a su juicio, han agravado su situación financiera. Entre ellas se destacan las limitaciones en las plataformas para radicar facturas; demoras excesivas en las citas de conciliación de glosas; ausencia de mesas de trabajo para subsanar devoluciones; y la imposibilidad de contabilizar como cartera muchas facturas de servicios que quedan atrapadas en estos trámites.

“La situación es generalizada: los trece hospitales públicos de orden departamental en Boyacá atravesamos un escenario de presión financiera que amenaza con comprometer el funcionamiento normal de nuestros centros asistenciales”, advirtieron. Pese a ello, aseguraron que han mantenido la prestación de los servicios.

Finalmente, los hospitales hicieron un llamado urgente a las EPS, a las entidades responsables de pago y a las autoridades competentes para que se garantice el flujo oportuno de recursos y se evite el colapso operativo de la red hospitalaria pública del departamento.

