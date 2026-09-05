La personalidad también está en los genes: científicos identifican 1.260 variantes clave Foto: Pixabay - Pixabay

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La personalidad de las personas tiene cinco grandes dimensiones: extroversión, amabilidad, responsabilidad, neuroticismo (que es cuando experimentamos una mayor inestabilidad emocional) y apertura a la experiencia. Cada uno de estos rasgos no es una categoría rígida, sino que las personas pueden ubicarse en distintos puntos dentro de cada dimensión.

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Pero, ¿qué determina en qué punto de esos espectros te ubicas? Recientemente, un grupo de científicos se dio a la tarea de responder esa pregunta. En un estudio publicado en la revista Nature, el equipo dirigido por Elliot, profesor de psicología en la Universidad de Texas en Austin, explicó que desde hace un buen tiempo se conoce que la personalidad está influenciada por una gran cantidad de factores, incluido el ADN.

El desafío, sin embargo, era identificar las vías específicas a través de las cuales las diferencias en el ADN pueden estar relacionadas con la personalidad. Con el objetivo de entender mejor este complejo mapa genético, el grupo analizó más de un millón de personas, en busca de variantes asociadas con la personalidad.

Además, compararon los datos genéticos de miles de hermanos y de pares de padres e hijos para evaluar hasta qué punto las asociaciones encontradas podrían estar explicadas por patrones familiares compartidos. A partir de datos de 46 grupos de estudio diferentes, los investigadores identificaron 1.260 variantes genéticas asociadas con los rasgos de la personalidad, de las cuales 824 no habían sido relacionadas previamente con ellos.

En los resultados, los investigadores señalaron que el temperamento de una persona no está determinado por unos pocos genes específicos, sino por miles de pequeñas variantes genéticas, cuyos efectos individuales son menores, pero que, en conjunto, pueden contribuir a las diferencias en la personalidad.

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Tucker-Drob, uno de los autores principales del estudio, dijo en entrevista con The New York Times que consideraba que “las 1,260 variantes son una especie de prueba de que ahora tenemos la capacidad de responder todas esas otras preguntas que antes no podíamos responder”.

Las diferencias genéticas comunes que identificó este estudio explican solo entre alrededor de un 5 y un 10 % de las diferencias observadas en los rasgos de personalidad entre las personas, dijeron los investigadores en el estudio y aseguraron que lo ideal sería no imaginar la personalidad como una especie de pastel dividido en porcentajes de genes y ambiente.

En realidad, agregaron, nuestros genes y las experiencias que vivimos no actúan como dos fuerzas independientes que se pueden repartir entre porcentajes, sino que interactúan con nuestras predisposiciones biológicas y contribuyen, en conjunto, a moldear nuestra personalidad.

En otro análisis, por ejemplo, el equipo encontró que, al comparar a integrantes de una misma familia, la gran mayoría de la influencia genética sobre la personalidad parecía venir directamente del ADN heredado de los padres, y no simplemente del hecho de haber crecido en el mismo hogar.

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En palabras más sencillas, dos hermanos pueden crecer en la misma casa, tener las mismas oportunidades y compartir experiencias similares, pero aun así ser muy diferentes en su forma de ser.

Además, encontraron que había poca evidencia que mostrara que las personas tienden a elegir a sus parejas con perfiles genéticos que sean similares en los rasgos de la personalidad.

El análisis del equipo también permitió identificar cientos de variantes genéticas relacionadas con los cinco rasgos de personalidad. Señalaron que las personas con perfiles genéticos asociados con una mayor responsabilidad tendían, en promedio, a hacer más ejercicio, elegir alimentos con menos calorías y dormir mejor.

En cambio, aquellas personas con una mayor predisposición genética al neuroticismo presentaban una mayor probabilidad de estar relacionadas con varios trastornos psiquiátricos, un mayor índice de masa corporal y mayores tasas de tabaquismo.

A los ojos del investigador, “el hecho de que ahora podamos analizar la dinámica entre la personalidad y la estabilidad matrimonial, o entre la personalidad y el mercado laboral, o entre la personalidad y el sistema educativo, es lo que hace que esta sea una herramienta realmente útil”.

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