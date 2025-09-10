Invima alerta: detectan omeprazol sin registro sanitario que circula en Colombia

Consumir productos sin registro sanitario representa un riesgo directo para la salud, ya que no ofrecen garantías de calidad, seguridad ni eficacia. Foto: INVIMA

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria urgente al detectar la comercialización ilegal de cápsulas de omeprazol que no cuentan con registro sanitario en Colombia. Los productos señalados son:

Omeprazole Delayed-Release Capsules USP 40 mg , lote LK9006 , con fecha de vencimiento en abril de 2026.

Omeprazole Delayed-Release Capsules USP 20 mg, lote LH9585, también con vencimiento en abril de 2026.

Ambos se promocionan como medicamentos, pero no cuentan con autorización del INVIMA, por lo que su venta y distribución en el país es ilegal.

Según el comunicado oficial, la entidad farmacéutica importadora Pharmalab PHL y el titular del registro sanitario Sandoz GmbH confirmaron que no han introducido estos lotes al mercado colombiano, reforzando la sospecha de que son fraudulentos.

Riesgos para la salud

Consumir productos sin registro sanitario representa un riesgo directo para la salud, ya que no ofrecen garantías de calidad, seguridad ni eficacia. Entre los posibles efectos adversos identificados por el Invima se encuentran:

Insomnio, pesadillas, fatiga y agitación.

Retención de líquidos y edemas.

Reacciones alérgicas e hipersensibilidad, incluyendo alteraciones en la piel.

Posibles daños en órganos vitales como corazón, riñones e hígado.

El organismo subraya que al desconocerse la verdadera composición de estos productos y las condiciones de almacenamiento, su impacto en quienes los consumen es altamente impredecible.

Por ahora, el Invima insta a la ciudadanía a:

No comprar ni consumir estos lotes de omeprazol. Verificar siempre que los medicamentos cuenten con número de registro sanitario vigente, consultando el portal oficial del INVIMA. Suspender inmediatamente el uso si ya se ha iniciado su consumo. Reportar los puntos de venta donde se comercialicen estos productos a las autoridades de salud y al INVIMA. evento adverso a través del sistema Vigiflow o al correo Informar cualquiera través del sistema Vigiflow o al correo invimafv@invima.gov.co

Además, las secretarías de salud municipales y departamentales deben reforzar la inspección en establecimientos comerciales, decomisar y destruir estos productos y notificar al INVIMA. Las instituciones prestadoras de salud (IPS) y los profesionales deben advertir a sus pacientes sobre los riesgos y reportar cualquier información relacionada con su adquisición.