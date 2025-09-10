Por primera vez hay más niños obesos que con bajo peso: culpa de la comida chatarra

La obesidad afecta a 188 millones de niños en edad escolar y adolescentes. Para que se haga una idea, esto es uno de cada de diez en todo el mundo. ¿La razón? El consumo de los ultraprocesados. Foto: Getty Images/iStockphoto - Prostock-Studio

Este miércoles 10 de septiembre, desde Nueva York, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) lanzó un nuevo informe en el que advierte que, por primera vez, la obesidad se ha convertido en la forma más predominante de malnutrición, por encima del bajo peso, en niños, niñas y adolescentes.

“Cuando hablamos de malnutrición, ya no nos referimos solamente a los niños y niñas con bajo peso. La obesidad es un problema cada vez más alarmante que puede tener consecuencias negativas para la salud y al desarrollo de la infancia”, aclaró Catherine Russell, Directora Ejecutiva de UNICEF.

De acuerdo con el informe ‘Alimentando el negocio: Cómo los entornos alimentarios ponen en peligro el bienestar de la infancia’, la obesidad afecta a 188 millones de niños en edad escolar y adolescentes. Para que se haga una idea, esto es uno de cada de diez en todo el mundo.

Tras analizar datos recopilados en más de 190 países, la prevalencia del bajo peso entre los niños y niñas de 5 a 19 años se redujo desde el año 2000 y pasó de cerca del 13 % al 9.2 %.

Mientras tanto, el índice de obesidad ha aumentado de un 3 % a un 9.4 %. La obesidad supera al bajo peso en todas las regiones del mundo, excepto en África Subsahariana y Asia Meridional.

Los países que presentan el mayor índice de obesidad en el mundo son los insulares del Pacífico. En naciones como Niue, Islas Cook y Nauru, el 38, 37 y 33 %, respectivamente, de los niños y niñas entre los 5 y los 19 años son obesos.

En todos los casos, advierte la agencia de la ONU, los casos se han duplicado desde el año 2000. ¿La razón? “Se deben principalmente al abandono de los hábitos alimentarios tradicionales en favor del consumo de alimentos de alta densidad energética, baratos e importados”, apunta el documento.

“Los alimentos ultraprocesados están desplazando cada vez más el consumo de fruta, verdura y proteínas, en un periodo de la vida en el que la nutrición es esencial para el crecimiento, el desarrollo cognitivo y la salud mental de los niños y niñas”, aseveró Russell.

Y, ¿qué se entiende por sobrepeso? En términos simples, UNICEF explica que se considera que los niños y niñas presentan sobrepeso cuando pesan mucho más de lo que es sano para su edad, sexo y estatura.

La obesidad es una forma grave de sobrepeso que “aumenta el riesgo de desarrollar resistencia a la insulina e hipertensión arterial, así como otras enfermedades que pueden ser mortales a lo largo de la vida, como la diabetes de tipo 2, enfermedades cardiovasculares y determinados tipos de cáncer”, advierte la agencia.

El informe también recuerda que la alimentación de los niños y niñas no es el resultado de una elección personal. Esta, dicen los investigadores, se ve determinada “por entornos alimentarios no saludables, donde predominan los alimentos ultraprocesados y la comida rápida, que contienen altas cantidades de azúcar, almidón refinado, sal, grasas no saludables y aditivos”.

Estos productos se encuentran en las tiendas y en las escuelas, así como en la publicidad de los medios digitales que permite a la industria de los alimentos y las bebidas alcanzar fácilmente a este público.

Para reducir la malnutrición, la UNICEF lanzó una serie de recomendaciones que buscan mejorar los entornos alimentarios de los menores. Entre las principales orientaciones, se encuentra la implementación de políticas integrales y de cumplimiento obligatorio que permitan mejorar los entornos alimentarios de la infancia y que abarquen el etiquetado de los alimentos, restricciones a la comercialización de determinados.

Prohibir el suministro o la venta de alimentos ultraprocesados e impedir la publicidad y el patrocinio de alimentos nocivos en las escuelas, es otra de las recomendaciones. Actualmente, en el Congreso de la República de Colombia, cursan dos proyectos de ley que tienen objetivos similares a los planteados por UNICEF.

