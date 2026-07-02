La Organización Mundial de la Salud considera que el brote de hantavirus ha terminado

Vista aérea de personas con ropa de protección a bordo del crucero MV Hondius tras su llegada al puerto de Róterdam, en los Países Bajos, el 18 de mayo de 2026. Foto: EFE - PETER LIPTON

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Casi dos meses después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) diera a conocer un brote de hantavirus en un crucero que navegaba por el océano Atlántico, la agencia de salud de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dio a conocer este jueves 2 de julio que el brote ha terminado.

Así lo comunicó Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS, a través de sus redes sociales. “Hoy, el último contacto de una persona expuesta al hantavirus en el crucero MV Hondius completó su período de cuarentena, dio negativo en la prueba y regresó a casa. No se han reportado más casos desde el 25 de mayo. Por lo tanto, considera que el brote de hantavirus ha terminado”.

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El cuarto y último informe de la OMS sobre el brote de hantavirus (conocido como DON, por sus siglas en inglés) fue publicado el 28 de mayo. En el documento, la organización señaló que durante el brote se identificaron 13 casos, incluidas las tres muertes. Desde entonces

Dado el largo período de incubación, la OMS esperaba que durante las seis semanas posteriores al último informe se siguieran notificando casos. Sin embargo, esto no ocurrió, razón por la que la OMS consideró finalizado el brote.

Según declaraciones recogidas por la agencia de noticias EFE, el director de la OMS aseguró que “nos complace anunciar que el número total de casos relacionados con este brote sigue siendo trece, incluidos tres fallecidos. Se identificaron más de 650 contactos, que tuvieron seguimiento por parte de las autoridades sanitarias de 33 países y territorios”.

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Como contmos en estas páginas, los hantavirus son un grupo de virus poco comunes que se transmiten a los humanos a través del contacto con roedores. Su nombre proviene del río Hantan, en Corea del Sur, donde se identificaron por primera vez en la década de 1970.

Aunque existen al menos 38 especies reconocidas en el mundo, solo 24 causan enfermedades en humanos. Aun así, los casos siguen siendo poco frecuentes.

Las personas pueden contraer una infección por hantavirus a partir de la inhalación de partículas provenientes de la orina, saliva o excrementos infectados de roedores, generalmente ratas y ratones, según el Journal of the American Medical Association (JAMA, por sus siglas en inglés).

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La forma más habitual de contagio es limpiando una habitación cerrada con heces de roedor. El reservorio principal son algunos ratones silvestres, pero, hasta ahora, no se han detectado en ratas o ratones habituales en las ciudades.

El riesgo de desarrollar una infección es más alto para aquellas personas que deben limpiar, trabajar, jugar o están en espacios con excrementos y orina secos de roedores infectados. De acuerdo con la revista, en raros casos, la infección puede adquirirse a través de mordeduras o arañazos de roedores o por comer alimentos contaminados.

De acuerdo con la OMS, la enfermedad inicial no es grave, pero sus complicaciones sí lo podrían llegar a ser; incluso, hasta llevar al paciente a la muerte. De hecho, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) en su página web señala que el 38 % de las personas que desarrollan síntomas respiratorios pueden fallecer a causa de la enfermedad.

En el reciente brote, la tasa de letalidad fue del 23 %, según la misma OMS.

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