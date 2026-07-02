Supersalud da ultimátum a Nueva EPS para que presente estados financieros de últimos 3 años

Los estados financieros de los últimos tres años de la EPS más grande del país siguen sin conocerse. Foto: Óscar Pérez

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A través de un comunicado publicado en la mañana de este jueves 2 de julio, la Superintendencia Nacional de Salud dio a conocer el ultimátum que le dio a Nueva EPS, la EPS más grande del país, con más de 11 millones de afiliados, para que presente los estados financieros de los últimos tres años.

De acuerdo con el comunicado, Nueva EPS tiene hasta este lunes 6 de julio para entregar los estados financieros de las vigencias de 2023, 2024 y 2025, “debidamente certificados, dictaminados y aprobados”. De acuerdo con la Superintendencia, el plazo “tiene carácter perentorio e improrrogable”.

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Según la entidad encargada de vigilar a los actores del sistema de salud, Nueva EPS ha incumplido pese a múltiples requerimientos, resoluciones y planes de trabajo aprobados desde 2024. Solo entre abril de 2025 y febrero de 2026, explica la Supersalud, se han formulado al menos cinco requerimientos formales sin que la entidad acreditara su cumplimiento integral.

“Con la entrega de esta información se conocerá con claridad la situación financiera real de la Nueva EPS, la entidad promotora de salud con el mayor número de afiliados del país. Estos estados financieros consolidados permitirán establecer las cifras ciertas sobre su liquidez, sus deudas y su solvencia, y constituirán la base sobre la cual el próximo gobierno recibirá y deberá dar continuidad a la administración de la entidad”, explicó la Supersalud.

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Cabe recordar que la EPS más grande del país se encuentra intervenida desde abril de 2024 y seguirá bajo esta medida de intervención forzosa administrativa hasta el 10 de abril de 2027.

Hace solo unos días, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió un fallo con una orden similar. En la sentencia, luego de estudiar una demanda interpuesta por la Fundación para el Estado de Derecho, el tribunal le dio a Nueva EPS un plazo de tres meses para elaborar, certificar y publicar sus estados financieros de las vigencias 2023, 2024 y 2025.

Hace un año, el entonces superintendente nacional de Salud, Giovanny Rubiano García, señaló que los estados financieros de 2023 de la EPS estaban a punto de conocerse. De hecho, dijo que para finales de julio de 2025 serían publicados. Sin embargo, eso no sucedió.

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La Supresalud recordó en su comunicado de este jueves 2 de julio que la falta de los estados financieros “limita la capacidad de la Superintendencia para realizar un seguimiento adecuado a la situación financiera, administrativa y de solvencia de la entidad, así como para verificar el cumplimiento de las medidas de recuperación ordenadas en el marco de la intervención”.

Hasta el momento, Nueva EPS no se ha pronunciado al respecto del ultimátum dado por la Supersalud.

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