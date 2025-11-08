Enfermedades laborales: ¿cuáles son y cuándo puede pedir indemnización? Foto: Pixabay

En varias oportunidades, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado, por medio de sus investigaciones, que existen varios los factores de riesgo para las personas en sus puestos de trabajo. En Colombia, durante 2024, se reportaron 10.429 enfermedades laborales.

Las causas de estas enfermedades son variadas e incluyen agentes químicos (plomo, mercurio o pesticidas); físicos (exceso de sol o humedad); biológicos (como virus y bacterias); y psicológicos, entre los cuales el estrés es el más común. A continuación, le contamos lo que debe saber de las enfermedades laborales:

🩹 ¿Qué es una enfermedad laboral?

De acuerdo con el Ministerio de Salud, una enfermedad laboral es aquella que se contrae como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o al medio en el que el trabajador se ha visto obligado desempeñar sus labores.

La OMS y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señalan que este tipo de enfermedades “ocasionan que la seguridad social deba intervenir con políticas económicas y sanitarias para aminorar este problema”.

🩹 ¿Qué es un accidente de trabajo?

El Ministerio indica que se considera un accidente de trabajo “todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, invalidez o la muerte”.

También se considera un accidente laboral cuando:

🩺 Se producen durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la realización de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo.

🩺 Ocurre durante el traslado de los trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador.

🩺 Sucede durante el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical, siempre que el accidente ocurra en cumplimiento de dicha función.

🩺 Se presenta durante la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador, o en la empresa usuaria, cuando se trate de trabajadores de empresas de servicio temporales que se encuentren en misión.

🩹 ¿Cuáles son las enfermedades laborales más comunes?

🩺 Enfermedades oculares o fatiga visual.

🩺 Estrés laboral.

🩺 Gastritis.

🩺 Síndrome del túnel carpiano.

🩺 Riesgos ergonómicos.

🩺 Hipoacusia.

🩺 Neumoconiosis.

🩺 Intoxicaciones.

🩺 Tendinitis.

🩺 Dolor de cabeza.

🩺 Síndrome de burnout.

🩹 ¿Qué hacer en caso de presentar una enfermedad laboral?

El Ministerio de Trabajo explica que la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) es la entidad encargada de emitir un documento que determina el porcentaje de pérdida de capacidad laboral. En caso de que el trabajador no esté de acuerdo, puede objetar la decisión.

Esta objeción deberá ser resuelta por la Junta Regional de Calificación de Invalidez. También se puede apelar ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, que es la encargada de tomar la última decisión.

Una vez el trabajador tenga el documento que acredita la pérdida de capacidad laboral, entre el 5 % y el 49.9 %, y esté de acuerdo con este, podrá presentar la solicitud de pago de la indemnización por incapacidad permanente parcial.

Finalmente, la ARL recibe la solicitud, líquida y paga la indemnización, que corresponde a una suma de dinero por única vez.

🩹 ¿Cuándo se puede pedir indemnización?

Según el Ministerio, la solicitud de indemnización por incapacidad permanente se puede presentar cuando:

🩺 El trabajador ha sufrido un accidente laboral.

🩺 Como consecuencia de ese accidente laboral, la ARL debe realizar la calificación de pérdida de capacidad laboral.

🩺 La pérdida de capacidad laboral está calificada entre el 5 % y el 49.9 %.

🩺 Si la calificación es del 50 % o superior, el trabajador deberá solicitar una pensión de invalidez, no una indemnización.

🩺 Si el trabajador no está de acuerdo con la calificación de la ARL, puede objetarla, y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez será la última autoridad en decidir.

🩺 Los pagos de las Juntas Regional y Nacional de Calificación de invalidez están a cargo de la ARL.

