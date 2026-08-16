Ministerio de Salud pide no donar medicamentos a zonas afectadas por el terremoto, ¿por qué?

Centro de acopio en Bogotá Casa PCN (Procesos de comunidades negras de Colombia) para recolección de ayudas humanitarias o alimentos de primera necesidad para los afectados del terremoto en Colombia (Manizales, Cali, Pereira y Chocó) Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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El Ministerio de Salud hizo un llamado a los ciudadanos a no donar ni entregar de manera directa o por iniciativa propia medicamentos a las zonas afectadas por el terremoto que se registró en el país el lunes, 10 de agosto. El llamado se da en medio de la ola de solidaridad y los múltiples llamados a donar insumos médicos, alimentos, y elementos de aseo a las personas afectadas por el sismo.

Aunque la cartera reconoció que la solidaridad de las personas es fundamental en este momento, explicó que, en el caso de los medicamentos, su recepción, almacenamiento, control de calidad y distribución requieren el cumplimiento de requisitos sanitarios y la supervisión de personal de salud.

(Lea: Hospitales no necesitan autorización de la ADRES para atender a afectados por el terremoto)

Por esto, quienes quieran donarlos deben entregar estos insumos “únicamente a las autoridades de salud o a instituciones oficiales autorizadas, cuando estas los soliciten expresamente y de acuerdo con un listado específico de necesidades”, escribió el Minsalud.

Anteriormente, la Secretaría de Salud de Bogotá había explicado que para este tipo de donaciones es indispensable garantizar la inocuidad, calidad y seguridad sanitaria de cada insumo entregado en los centros de acopio. Por esto, el llamado era a entregar unidades completas y en empaque original que contengan de manera legible nombre del producto, lote, fecha de vencimiento y Registro Sanitario INVIMA vigente.

“Para evitar riesgos, la recomendación transversal es no entregar sobres de pastillas recortados, blisteres incompletos, frascos abiertos o empezados, jarabes en uso o medicamentos que hayan estado expuestos a humedad o calor. Todo medicamento o dispositivo debe contar preferiblemente con un mínimo de seis meses de vida útil a la fecha de donación”, informó la Secretaría Distrital.

Respecto a los productos de aseo e higiene personal, las autoridades de las zonas afectadas han dicho que son necesarios para la prevención de infecciones cutáneas, gastrointestinales y respiratorias en albergues y puntos de atención temporal.

¿Qué se puede donar?

Higiene diaria y protección solar: Jabón corporal, crema dental (para población infantil y adulta), cepillos de dientes, champú (de bebé y adulto), desodorantes, papel higiénico, peines para el cabello y protector solar.

Cuidado e higiene especializada: Pañales desechables pediátricos (de diversas tallas) y para adulto mayor, toallas higiénicas, tampones, toallitas húmedas y crema antipañalitis.

¿Dónde se puede donar?

En Bogotá, la Alcaldía informa que hay cuatro puntos oficiales activos. Aunque a lo largo de la ciudad hay distintos puntos comunitarios o de organizaciones sociales.

Cruz Roja: carrera 24 # 73-38. 24 horas.

Estadio El Campín: avenida NQS entre calles 53 B Bis y 57. 24 horas.

Palacio de los Deportes: calle 63 # 59 A-06. 8 a. m. a 8 p. m.

Universidad Jorge Tadeo Lozano: carrera 4 # 22-61. Lunes a viernes, 8 a. m. a 9 p. m.; sábados, 8 a. m. a 12 m.

En Cali, la Alcaldía dispuso de la Ciudadela Petronio Álvarez, en la Unidad Deportiva Alberto Galindo, ubicada en carrera 56 con 3.

En Manizales, las ayudas se están recibiendo en el Coliseo Menor

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