Minsalud anuncia medidas ante problemas de abastecimiento de medicamentos en las UCI

En las últimas semanas, varias organizaciones médicas han alertado sobre los problemas de disponibilidad de medicamentos e insumos médicos esenciales utilizados en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) del país.

Ante esto, y luego de una serie de mesas de trabajo con el Invima, Superintendencias, gremios farmacéuticos, ACEMI IPS y sociedades médicas, el Ministerio de Salud dio a conocer el panorama de la disponibilidad de medicamentos empleados en las UCI, salas de cirugía y servicios de urgencias, así como las acciones que adelanta el Gobierno Nacional para asegurar su disponibilidad.

Vale recordar que, según advirtieron tanto el Sindicato Gremial de Especialistas en Medicina Crítica y Cuidado Intensivo (Sicrítico) y la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo (AMCI), los medicamentos que están en desabastecimiento son, entre otros, la norepinefrina, la vasopresina, el azul de metileno, la furosemida y la milrinone.

Según precisó el Minsalud, uno de los principales problemas en el abastecimiento de ciertos medicamentos utilizados en las UCI del país se debe a que la empresa ADS Pharma, que tenía un porcentaje importante de la producción nacional, no está comercializando medicamentos inyectables como la norepinefrina, la vasopresina y el azul de metileno debido a una “suspensión total de actividades”. Esta situación ha afectado, según la cartera de Salud, los medicamentos disponibles.

“En el caso de la vasopresina, ya se gestionó su inclusión para importación como vital no disponible y se espera contar con disponibilidad en el territorio nacional en los próximos quince días. De igual manera, para la n-acetilcisteína y el fentanilo se han adelantado gestiones con otros fabricantes e importadores, lo que permitirá fortalecer su abastecimiento y mejorar la disponibilidad en las próximas semanas”, informó el Ministerio de Salud, a través de un comunicado.

Por su parte, aseguró que para los otros medicamentos inyectables utilizados en la UCI y a los que el Ministerio de Salud les hace monitoreo a través del Sistema de Monitoreo de Abastecimiento de Medicamentos, cuentan con “una disponibilidad normal por parte de sus principales titulares de registro y/o a través de la importación de estos como medicamentos vitales no disponibles”.

Por su parte, para mejorar la disponibilidad de otros productos, el Minsalud informó que diferentes productores y comercializadores a nivel nacional se comprometieron a aumentar la cantidad de medicamentos disponibles para asegurar la demanda. Además, se agregaron varios medicamentos en el listado de Medicamentos Vitales No Disponibles (MVND) para agilizar su importación.

“Durante 2025, la importación de medicamentos como noradrenalina, midazolam y azul de metileno bajo la figura de Medicamentos Vitales No Disponibles (MVND) ha contribuido a garantizar la oferta en el país”, precisó la cartera de Salud.

Por ejemplo, en el caso del Fentanilo, “desde el Fondo Nacional de Estupefacientes-FNE, se han aprobado cupos suplementarios, para los titulares de registro sanitario: Braun y Vitalis quienes confirman unidades disponibles del medicamento desde los meses de agosto a diciembre, Feparvi quien contará con la disponibilidad del medicamento desde el mes de septiembre y Blaskov quien cuenta con disponibilidad para los meses de agosto y septiembre. Por lo anterior, se espera una mayor disponibilidad de este medicamento en las próximas semanas”, indicó la cartera de Salud.

Puede leer acá el informe completo del Ministerio de Salud, en el que se detallan el número de ampollas, así como las fechas claves de ciertas importaciones:

