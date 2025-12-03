Minsalud hace llamado a no usar pólvora durante las celebraciones navideñas

El Minsalud también invitó a reportar los usos irregulares o ventas no autorizadas de estos materiales. Foto: Terumoto Fukuda, Santiago Ramírez y Nicolás Achury

El Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud hicieron un llamado a no utilizar pólvora durante las celebraciones decembrinas, época en la que suelen presentarse cientos de personas lesionadas por el uso de esta.

Las entidades, por medio de un comunicado, recordaron que durante la temporada 2024-2025, con corte al 20 de febrero, se reportaron 1.354 casos de personas lesionadas con pólvora, con los principales registros en Antioquia (150 casos) y Bogotá (146 casos).

“Las lesiones más frecuentes continúan siendo quemaduras (90%), laceraciones (57%), contusiones (22%), amputaciones (8%), fracturas (7%), daño ocular (6%) y daño auditivo (2%)”, detallaron en el comunicado.

Por este motivo, invitaron a que se celebren las fiestas de Navidad sin utilizar pólvora y manteniéndose alejados de los puntos en los que se esté manipulando.

“Un solo segundo de pólvora puede dejar consecuencias para toda la vida. Por eso llamo a la prudencia, a proteger nuestra vida y, sobre todo, la de nuestros niños. Ninguna celebración vale una lesión que puede cambiarlo todo”, dijo Guillermo Jaramillo, ministro de Salud, en el comunicado.

Además del llamado, el Minsalud hizo una serie de recomendaciones para esta temporada navideña. Aparte de evitar el uso de pólvora y mantenerse alejados de artefactos pirotécnicos, pidió que solo personal autorizado y calificado manipule la pólvora, para evitar lesiones, quemaduras graves y otras emergencias.

También hizo un llamado a no permitir que “niños, niñas y adolescentes tengan contacto o se acerquen a la pólvora” y reportar a las autoridades los usos irregulares o ventas no autorizadas de estos materiales.

“Este Ministerio pide a toda la ciudadanía tomar medidas de prevención, evitando manipular pólvora y optando por celebraciones seguras en familia”, se lee en el comunicado.

