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“No hay evidencia de acceso no autorizado": Nueva EPS sobre supuesta filtración de datos

La EPS se pronunció sobre versiones que indican que datos sensibles de afiliados se estarían comercializando en foros de internet. Por el momento, Nueva EPS asegura que no ha detectado acceso a sus bases de datos sin autorización.

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Redación Salud
Oficina de Atención al Afiliado de esta eps, ubicada en la calle 48 con carrera 7, en Bogotá.
Oficina de Atención al Afiliado de esta eps, ubicada en la calle 48 con carrera 7, en Bogotá.
Foto: Óscar Pérez

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Nueva EPS, la más grande del país con 11,5 millones de afiliados, se pronunció sobre una supuesta filtración de información de sus afiliados en foros de internet, en los que se estarían comercializando datos sensibles de colombianos vinculados a esta Entidad Promotora de Salud.

En los últimos días, se han conocido versiones que apuntan a que un usuario anónimo estaría ofreciendo información personal de cerca de 11 millones de afiliados de la EPS. Entre la información disponible estarían datos personales como dirección de residencia, teléfono, discapacidad, diagnósticos, entre otros.

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De acuerdo con el portal Mundo Hacker, que pertenece al periodista Camilo Andrés García, en el foro mencionado el actor no solo estaría ofreciendo vender los datos, sino que habría enviado correos a la Nueva EPS para llegar a "un acuerdo".

Ante esta información, la EPS informó que activó de manera inmediata un protocolo de respuesta a incidentes y se conformó un equipo de tecnología, ciberseguridad y protección de datos para establecer posibles fallas.

“Hasta el momento, las verificaciones realizadas no han identificado evidencia de acceso no autorizado a nuestros sistemas. La investigación continúa para establecer la veracidad y el origen de lo publicado”, indicó Nueva EPS, a través de un comunicado.

En el comunicado, la EPS no precisó si ha recibido en las últimas semanas algún mensaje extorsivo con relación a información de la entidad. Por el momento, la Nueva EPS anunció que informará sobre cualquier novedad que se presente ante esta situación.

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Por Redación Salud

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