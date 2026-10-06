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La conversación urgente sobre la salud mental de los más jóvenes en Pacífico

La Defensoría presentó un informe en el que detalla la situación de salud mental de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el Pacífico colombiano, y explora las causas detrás de las cifras de intentos de suicidio y de suicidio en esa población. 

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Redación Salud
La Sentencia T-622 reconoce al río como una entidad con derecho a protección, por eso las comunidades son sus principales guardianes.
La Defensoría centró su análisis en tres regiones: Chocó, el Pacífico medio y el Pacífico narñense.
Foto: José Vargas

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Este martes 6 de octubre, la Defensoría del Pueblo presentó un informe en el que explora un tema del poco se habla en el país: la situación de salud mental de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el Pacífico colombiano.

El análisis, que comprendió municipios de Chocó, del Pacífico medio —donde está Buenaventura y López de Micay— y del Pacífico nariñense —como Tumaco o El Charco—, buscaba entender mejor cuáles son esos “determinantes sociales” que están detrás de una situación que suele ser un tema difícil de plantear: el suicidio en esa…

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