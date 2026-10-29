ONG denuncian lobby de industria tabacalera en proyecto a punto de convertirse en ley

Se trata del proyecto de ley 243 de 2026 Senado, 136 de 2025 Cámara, acumulado con el proyecto Senado de ley número 290 de 2025 Cámara, impulsado, entre otros, por Efraín Cepeda (Partido Conservador), Ana Carolina Espitia (Partido Alianza Verde) y Carlos Julio González Villa (Cambio Radical).

En la tarde de este jueves 29 de octubre, en la plenaria del Senado de la República se tiene previsto el cuarto y último debate de un proyecto de ley que busca, en teoría, ampliar el impuesto al consumo de cigarrillos y vapeadores.

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Sin embargo, varias organizaciones de la sociedad civil, como la Liga Colombiana Contra el Cáncer, la Fundación Anaás, PROESA, la Universidad del Rosario, la Red Colombiana para la Cesación Tabáquica y Red PaPaz, hicieron un llamado de urgencia, pues consideran que existe una “abierta interferencia de la industria tabacalera en el Congreso para aprobar impuestos a los productos de tabaco que resultan lesivos para la salud de niñas, niños, adolescentes y sus familias”, además de que no reducen el consumo.

Las organizaciones, explican en un comunicado de prensa emitido en la mañana de este jueves, respaldan las advertencias que el Ministerio de Salud plasmó en un concepto sobre el proyecto de ley y que fue remitido al Senado de la República en la tarde de este miércoles 28 de agosto.

Como contamos en esta nota, el Minsalud evidencia varias fallas técnicas del articulado, entre las que resalta que la tarifa propuesta por la iniciativa resultaría siendo menor a la que se aplica actualmente en el país, al tiempo que podría desplazar el consumo de unos productos a otros. Por estas y otras razones, la cartera señaló que el proyecto de ley no es conveniente.

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Desde hace varios meses, las diferentes organizaciones de la sociedad civil centradas en el trabajo por la salud y la niñez han venido advirtiendo las debilidades técnicas del proyecto de ley, como hemos contado en estas páginas.

Entre las principales críticas de las ONG, resaltan que la redacción del proyecto genera vacíos normativos que facilitan la elusión tributaria y desconoce los avances legales de tabaco y nuevos dispositivos.

También cuestionan que, al no fijar una tarifa alta y pareja para todos los productos, el cigarrillo tradicional sigue siendo accesible para niños, niñas y adolescentes, incentivando su consumo en lugar de frenarlo.

Además, el articulado reduce la recaudación destinada directamente a atender las enfermedades derivadas del tabaquismo, “afectando la atención de los usuarios más vulnerables del sistema”.

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A horas de que el debate en la plenaria del Senado inicie, las organizaciones también rechazaron la participación de la Federación Nacional de Departamentos, “de impulsar a toda costa un proyecto de ley que pone los intereses comerciales por encima del bienestar de la niñez, la adolescencia y las familias”.

Aunque las diferentes organizaciones han aclarado que no buscan cuestionar la utilización de los impuestos como herramienta de control del tabaco y la nicotina, sí creen que, de mantenerse algunos de los componentes sin ajustes, “existe el riesgo de debilitar el impacto sanitario esperado de la reforma y generar incentivos no deseados para la sustitución entre productos o el mantenimiento del consumo de nicotina”.

Por estas razones, las organizaciones le exigieron al Senado frenar la iniciativa y tramitar un aumento de impuestos “real, parejo y sin vacíos, que desestimule el consumo en la niñez y garantice recursos para la salud del país”.

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