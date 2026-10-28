Medicamentos que protegen a niños del VIH se están acabando en Colombia, advierten médicos

De acuerdo con el Comité de Infectología Pediátrica y el Comité de VIH Pediátrico de la ACIN, según el último listado de seguimiento del INVIMA, publicado el 23 de octubre y con fecha de corte hasta septiembre de este año, tres medicamentos esenciales para la prevención y el tratamiento del VIH en la población pediátrica se…

Dos comités de la Asociación Colombiana de Infectología (ACIN) emitieron en las últimas horas una alerta sobre una situación urgente que atraviesa el país: los medicamentos antirretrovirales para niños se están agotando.

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De acuerdo con el Comité de Infectología Pediátrica y el Comité de VIH Pediátrico de la ACIN, según el último listado de seguimiento del INVIMA, publicado el 23 de octubre y con fecha de corte hasta septiembre de este año, tres medicamentos esenciales para la prevención y el tratamiento del VIH en la población pediátrica se están agotando.

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Se trata de la zidovudina en jarabe, que no tiene unidades disponibles en el país hasta diciembre; la lamivudina en jarabe, que se agota en octubre, y las tabletas de lamivudina y de lamivudina con zidovudina, que tampoco están disponibles. Estos medicamentos, explicaron desde la ACIN, dependen de un solo fabricante que dejó de producirlos.

“Son los que recibe un recién nacido en sus primeras horas de vida cuando su madre vive con VIH, para que el bebé no adquiera la infección. Son los que necesita una niña o un niño víctima de violencia sexual en las 72 horas siguientes a la agresión, para evitar que, además de la agresión, adquiera una infección de por vida. Y son los que mantienen sanos y sin virus detectable a cientos de niños y adolescentes colombianos que ya viven con VIH”, explicaron los comités a través de un comunicado.

La falta de estos medicamentos, señalaron, significa perder la oportunidad de prevenir la transmisión materno-infantil, de evitar una infección después de una agresión sexual o de mantener controlado el virus en quienes ya viven con VIH. Por esta razón, pidieron acciones inmediatas.

Para entender por qué el país llegó a esta situación y las solicitudes que realizan, la ACIN explicó que en enero de 2024 el Invima ya había advertido el desabastecimiento de estos mismos jarabes. El problema, continúan desde la Asociación, radica en que el mercado pediátrico es muy pequeño, por lo que algunos fabricantes han suspendido la fabricación o comercialización, al tiempo que no existe un mecanismo que asegure una reserva nacional.

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A pesar de esto, dicen desde la asociación médica, hoy exigen mejores opciones de tratamiento. Se trata del dolutegravir y una combinación de tres medicamentos en una sola tableta conocida como pALD, la cual es recomendada desde 2021 por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Son más eficaces, se toman una vez al día, no requieren refrigeración, son de bajo costo y ya se usan en decenas de países de ingresos medios y bajos”, señalaron los especialistas. Sin embargo, en Colombia todavía no tienen registro sanitario ni están incluidas en el plan de beneficios, por lo que el país depende de jarabes de hace 30 años que sus fabricantes están dejando de producir.

En ese sentido, desde la ACIN elevaron una serie de peticiones para atender la situación. Al Invima y al Ministerio de Salud les pidieron declarar cuanto antes como vitales no disponibles los antirretrovirales pediátricos agotados, el dolutegravir dispersable y la pALD, lo que permitiría adquirirlos sin registro sanitario.

A estas entidades también les solicitaron adquirirlos por compra centralizada a través del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud con una reserva nacional para al menos un año.

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Al Ministerio de Salud, puntualmente, le pidieron expedir de inmediato un lineamiento transitorio que oriente a los prestadores sobre las alternativas terapéuticas disponibles para enfrentar la emergencia, así como avanzar en la modernización del tratamiento pediátrico del VIH. Esto, creen, se lograría “gestionando ante los fabricantes y la OPS la presentación de las solicitudes de registro sanitario del dolutegravir dispersable y de la combinación PALD, para que el INVIMA les dé trámite prioritario, así como su inclusión en el plan de beneficios y la actualización de la guía nacional”.

A las EPS y gestores farmacéuticos, les pidieron entregar sin barreras las existencias que aún quedan, priorizando a los recién nacidos expuestos al VIH y a los niños víctimas de violencia sexual, así como informar de inmediato a los prestadores cuando no puedan garantizar el suministro.

Finalmente, a las instituciones de salud, les solicitaron verificar sus existencias y activar rutas de contingencia con los infectólogos pediátricos, mientras que a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Supersalud, les pidieron acompañar y vigilar la situación, “que compromete los derechos fundamentales de niños y niñas, quienes tienen protección prioritaria”.

“Con las herramientas que hoy existen, ningún niño colombiano debería adquirir el VIH por falta de un frasco de jarabe. Estamos a tiempo de evitarlo”, concluyeron los infectólogos de la ACIN.

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