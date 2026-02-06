Otra clínica anuncia que suspenderá sus servicios a los afiliados de Nueva EPS

Según la Defensoría, entre enero y diciembre de 2025 se presentaron 14.603 quejas contras Nueva EPS. Foto: Óscar Pérez

La Clínica Nuestra Señora de los Remedios de Cali informó que desde el jueves, 5 de febrero, suspendió la prestación de servicios a los afiliados a la Nueva EPS, debido a que no hay contrato vigente entre la institución y la EPS. “No es posible brindar atención a sus usuarios afiliados”, escribió la clínica.

Las personas que tienen trámites pendientes en esta clínica, o que eran atendidos allí, deberán dirigirse a la EPS para que les indiquen donde podrán recibir la atención a partir de la fecha, según explicó la institución. “La clínica ofrece disculpas por las incomodidades que esta situación puede generar”, informaron.

El anuncio de la clínica de Cali se suma a los que han hecho otras entidades desde principio de año, como el Hospital San Rafael de Tunja, el San Rafael de Pasto, el Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá y el Hospital Regional de Sogamoso. El primero, por ejemplo, había anunciado que no atendería a más pacientes de esta EPS por, entre otras cosas, “el no pago de los servicios de salud prestados”. Sin embargo, 19 días después lograron un acuerdo que permitió reestablecer el servicio para estos usuarios.

Aumentan las quejas contra Nueva EPS

Recientemente, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado donde alertó el incremento de quejas en contra de Nueva EPS por dificultades en el acceso a servicios de salud. De acuerdo con el ente de control, entre enero y diciembre de 2025 se presentaron 14.603 casos, un incremento de 107 % en comparación con 2024.

En los últimos tres años la Defensoría recibió 107.000 quejas relacionadas con el derecho a la salud entre 2022 y 2025. Dentro de estas, la falta de oportunidad y la negación de entrega de medicamentos son las principales motivaciones de queja.

“La situación es particularmente crítica para los pacientes de alto costo: entre noviembre del 2025 y enero del 2026, se conocieron aproximadamente 5.000 quejas, con un incremento significativo en enero del 2026, cuando se reportaron cerca de 1.100 casos en solo 20 días. Estas cifras reflejan una agudización de las barreras de acceso a medicamentos y servicios incluidos en el Plan de Beneficios en Salud”, se lee en el documento.

