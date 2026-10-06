Peste neumónica en Siberia: ¿qué sabemos y qué riesgo representa?

Sin embargo, hasta el 6 de octubre la peste no ha sido confirmada…

Peste, laboratorio y Siberia: tres palabras capaces de alertar a cualquier conspiranoico apocalíptico. Según medios independientes rusos, Daria Shipilova, técnica de laboratorio de 28 años del Instituto Antiplaga de Irkutsk, habría roto el 25 de septiembre un tubo que contenía bacterias vivas. Fue hospitalizada el 29 con una neumonía grave, requirió ventilación mecánica y murió en la madrugada del 2 de octubre. Algunos medios hablaron de un posible accidente con Yersinia pestis.

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Sin embargo, hasta el 6 de octubre la peste no ha sido confirmada oficialmente. Las autoridades rusas aseguran que las pruebas no detectaron microorganismos relacionados con su trabajo y que ninguno de los contactos vigilados ha presentado síntomas. Por ahora, se trata de un caso sospechoso, no de un brote.

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También circuló otra versión sobre una posible exposición durante una expedición cerca de la frontera con Mongolia, una región donde existen focos naturales de peste entre roedores silvestres, incluidas las marmotas. Esta hipótesis tampoco ha sido comprobada.

La respuesta sanitaria ha sido inmediata. Medios locales hablaron de 197 contactos aislados y de cinco hospitales sometidos a cuarentenas de tres semanas; Reuters informó de unas 200 personas bajo vigilancia, mientras una fábrica de aluminio cercana impuso el uso obligatorio de mascarillas. Estas medidas son compatibles con la sospecha de una infección respiratoria peligrosa, pero hasta ahora no hay claridad sobre el patógeno involucrado.

La bacteria sospechosa es Yersinia pestis, un microorganismo que circula principalmente entre pequeños roedores y las pulgas que los parasitan. La peste bubónica, su forma más frecuente, suele comenzar tras la picadura de una pulga infectada. Produce fiebre, escalofríos y bubones, es decir, ganglios inflamados y muy dolorosos, generalmente en la ingle, la axila o el cuello. Su transmisión directa entre personas es rara. La peste responde bien a antibióticos como estreptomicina, gentamicina o levofloxacino, siempre que el tratamiento se inicie tempranamente.

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La peste neumónica, en cambio, afecta los pulmones. Puede aparecer cuando una infección bubónica progresa y alcanza los pulmones, o cuando una persona inhala partículas respiratorias expulsadas por un enfermo. Causa fiebre súbita, tos, dolor en el pecho, dificultad para respirar y, en algunos casos, esputo con sangre. Puede transmitirse de una persona a otra, sobre todo mediante contacto cercano, y avanzar con enorme rapidez. Sin tratamiento, es casi siempre mortal y puede causar la muerte entre 18 y 24 horas después del inicio de los síntomas.

¿Hay cepas resistentes a múltiples antibióticos? Sí, aunque se han documentado solo de manera excepcional. En Madagascar se reportó en 1997 una cepa clínica resistente a varios antibióticos. Los CDC de Estados Unidos consideran extremadamente rara la resistencia natural en Y. pestis y, hasta el momento, nada indica que el episodio de Irkutsk involucre una cepa resistente.

Es importante recordar que la peste no desapareció en la Edad Media. La OMS registra casos humanos en varios países y, entre 2019 y 2025, la mayoría se notificó en la República Democrática del Congo y Madagascar. Existen focos animales en África, Asia y América, aunque los casos humanos actuales suelen ser esporádicos o producir brotes localizados.

¿Puede ocurrir un brote? Sí, si un caso de peste neumónica pasa inadvertido y sus contactos no reciben atención y tratamiento oportunos. ¿Una pandemia a partir de este episodio? Con la información disponible, es muy improbable.

Rusia no ha confirmado que Shipilova tuviera peste; por lo tanto, ni siquiera existe hasta ahora un caso confirmado. Además, los contactos están identificados y la transmisión suele requerir cercanía con una persona enferma. Los antibióticos, el aislamiento y la vigilancia epidemiológica pueden cortar las cadenas de contagio. Para Colombia, esto merece atención, no alarma.

*David A. Montero, Doctor en Ciencias Biomédicas y profesor de la Universidad de Chile.

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