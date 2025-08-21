No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
¡Pilas! El Ministerio de Salud alerta sobre estafas con contratos falsos

De acuerdo con el ministerio, una persona estaría ofreciendo contratos falsos en nombre de la cartera a cambio de dinero, simulando las firmas de varios funcionarios, incluyendo la del ministro, Guillermo Alfonso Jaramillo. La situación ya fue denunciada a la Fiscalía, mientras que la entidad recuerda que adelanta sus procesos exclusivamente a través del SECOP.

Redacción Salud
21 de agosto de 2025 - 09:16 p. m.
Gracias a las denuncias de varias víctimas ya se conoce el modus operandi que emplea el estafador.
Gracias a las denuncias de varias víctimas ya se conoce el modus operandi que emplea el estafador.
Foto: Pixabay
En la tarde de este jueves 21 de agosto, el Ministerio de Salud y Protección Social emitió un comunicado señalando que puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación un presunto caso de suplantación de identidad y fraude.

De acuerdo con la cartera, una persona estaría ofreciendo contratos falsos en nombre del ministerio a cambio de dinero. “Esta persona estaría haciéndose pasar por un directivo de esta cartera utilizando a su vez documentos adulterados con firmas simuladas de varios funcionarios, incluyendo la del señor ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, con el fin de dar apariencia de legalidad a sus ofrecimientos”, agregó la entidad.

Según se lee en el comunicado, varias personas ya habrían sido estafadas por el ciudadano, aunque no se especifica la cantidad. Sin embargo, gracias a las denuncias de estas personas, se sabe que el modus operandi consiste prometer la adjudicación de uno o varios contratos con el ministerio y, con la excusa de trámites o requisitos administrativos, exige dinero.

“Como parte del engaño, se entregan a las víctimas documentos falsificados que incluyen logotipos oficiales y firmas falsas de servidores públicos, lo que ha facilitado que personas actuando de buena fe resulten afectadas patrimonialmente”, apuntó la cartera.

El ministerio señaló que ya interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía, a donde remitió nuevos casos y pruebas. También solicitó que en el marco de este proceso se reconozcan como víctimas institucionales a los funcionarios cuyas firmas fueron falsificadas.

Ante esta situación, el Ministerio de Salud recordó que no se hacen contrataciones directas por fuera de los canales oficiales y que todos los procesos contractuales de la entidad se llevan a cabo exclusivamente a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP). También resaltó que en bajo ninguna circunstancia se exigen sumas de dinero para la asignación de contratos.

Por Redacción Salud

