Procuraduría suspende provisionalmente por tres meses a agente interventora de EPS Capresoca Foto: Capresoca EPS

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La Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente por tres meses a la agente interventora de la EPS Capresoca, Betty Cecilia Anaya, quien asumió el cargo 13 meses después de la intervención de la entidad, realizada el pasado 7 de octubre de 2024.

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Otra de las decisiones comunicadas por la entidad consiste en correr por cinco días el traslado del informe de resultados de la visita administrativa que se llevó a cabo el pasado 29 de enero, por parte de la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social.

El informe de esta visita, titulado “Visita administrativa a Capresoca EPS”, se realizó por el “incumplimiento de los fines objeto de la medida de intervención forzosa administrativa, con grave afectación del derecho fundamental a la salud de los afiliados, el aumento en las barreras de acceso a los servicios de salud y el deterioro financiero de la EPS”.

La entidad también informó que comisionará, por el término de la investigación, a la asesora adscrita a esa procuraduría delegada, Nancy Tiuso Céspedes, con el objetivo de que adelante las diligencias procesales pertinentes.

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Tiuso Céspedes deberá además practicar “las pruebas decretadas y aquellas que se deriven de estas y resulten útiles, necesarias, pertinentes y conducentes para el esclarecimiento de los hechos”.

Según explicó la entidad, esta serie de medidas se toma, entre otras razones, por el deterioro en la prestación de los servicios a los pacientes tras la intervención de la EPS por parte del Gobierno. De hecho, señaló que las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS) aumentaron 144 % y el número de tutelas se incrementó en 56 % después de la intervención.

En octubre de 2025, la Superintendencia de Salud publicó la resolución con la que extendió por un año la intervención para administrar a Capresoca EPS, que en la actualidad cuenta con cerca de 174.000 afiliados, la mayoría del régimen subsidiado.

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“Mediante la Resolución 2025320030009784-6 del 7 de octubre de 2025, la Superintendencia de Salud prorrogó la intervención de Capresoca EPS por un año más, hasta el 7 de octubre de 2026, debido a que persisten las causales que dieron origen a la intervención inicial”, explicó en ese entonces la entidad sobre la situación de la EPS, cuyo principal departamento de operación es Casanare.

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