¿Qué es el adenocarcinoma pulmonar, diagnosticado al Papa León XIV tras su operación?

El procedimiento consistió en retirar el lóbulo inferior del pulmón y el diagnóstico fue que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar. Este es, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (NIH, por su sigla en inglés) de Estados Unidos, el subtipo de cáncer de…

El Papa León XIV fue intervenido quirúrgicamente este martes, 13 de octubre, tras haber detectado una masa cancerosa en uno de sus pulmones. La cirugía duró 90 minutos y, como contamos en esta nota , los médicos reportaron que el Sumo Pontífice despertó con normalidad tras la operación.

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El procedimiento consistió en retirar el lóbulo inferior del pulmón y el diagnóstico fue que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar. Este es, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (NIH, por su sigla en inglés) de Estados Unidos, el subtipo de cáncer de pulmón más común que se diagnostica.

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"El adenocarcinoma de pulmón es el cáncer de pulmón primario más común en Estados Unidos y en todo el mundo, representando aproximadamente el 40 % de todos los casos de cáncer de pulmón y la mayoría de los cánceres de pulmón de células no pequeñas", explica el Instituto en su página web.

Este cáncer suele originarse en la zona periférica del pulmón. Según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por cáncer en el mundo, por lo que el adenocarcinoma pulmonar es una de las principales causas de mortalidad por cáncer.

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De acuerdo con la Facultad de Medicina de Harvard, este tipo de cáncer "ocurre cuando las células pulmonares anormales se multiplican sin control y forman un tumor. Eventualmente, las células tumorales pueden propagarse (metastatizar) a otras partes del cuerpo, incluyendo el pulmón", según se lee en su página web.

Aunque se trata de un tipo de cáncer de pulmón usual entre personas fumadoras, también es el de diagnóstico más frecuente entre personas no fumadoras. También es el tipo de cáncer de pulmón más usual entre mujeres y entre personas mayores de 45 años, que también se encuentran dentro de las poblaciones de riesgo.

Además de fumar, la Facultad de Medicina de Harvard también destaca otros factores de riesgo, como inhalar humo de tabaco, la exposición prolongada al radón, un gas radioactivo, o a minerales como el amianto, el uranio y el arsénico.

Dentro de las cirugías que se practican como parte del tratamiento del adenocarcinoma pulmonar se encuentran tres. La primera, la que fue practicada al Papa León XIV, se llama lobectomía y es la extirpación del lóbulo del pulmón. La segunda es la resección en cuña, que extirpa una parte pequeña del pulmón. Finalmente, se encuentra la neumonectomía, que es la extirpación del pulmón completo, cuando el cáncer ha colonizado gran parte del órgano.

"Según la extensión del cáncer, el tratamiento puede incluir quimioterapia (uso de fármacos contra el cáncer) y radioterapia. Estos tratamientos pueden administrarse antes y/o después de la cirugía. Cuando el tumor se ha diseminado significativamente, se puede recomendar la quimioterapia para frenar su crecimiento, aunque no cure la enfermedad. Se ha demostrado que la quimioterapia alivia los síntomas y prolonga la vida en casos de cáncer de pulmón avanzado", señala la Facultad de Medicina de Harvard.

De acuerdo con la información suministrada por el Vaticano y los medios de comunicación, el Papa ingresó a pie a la clínica para ser operado y despertó sin complicaciones tras la operación. Al ser consultada sobre si había algún indicio de que el cáncer se hubiera extendido, una fuente del Vaticano señaló que se estaban realizando más pruebas, de acuerdo con AFP y EFE.

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