Reforma a la salud: Minsalud critica su archivo y otros actores aplauden la decisión

Luego de meses de tensiones, este 16 de diciembre, la Comisión Séptima del Senado tomó una decisión que cambia (por ahora) los planes de reformar el sistema de salud del Gobierno de Gustavo Petro: archivó el proyecto de ley que buscaba hacer una transformación profunda a la salud colombiana.

Aunque, minutos después, esa decisión fue apelada ante la Plenaria del Senado por el congresista de la Alianza Verde, Fabián Díaz, el Gobierno no la tiene nada fácil para sacar adelante esa idea, como explicamos en este artículo. Hasta el momento, solo ha citado sesiones extraordinarias para ascensos de oficiales de las fuerzas militares, y es posible que el chance de darle (o no) un nuevo aire al proyecto de ley se aplace hasta el 16 de marzo, cuando se retome la agenda legislativa. Para entonces, tendrá de trasfondo la competencia electoral.

Al Ministerio de Salud, encabezado por Guillermo Alfonso Jaramillo, no le cayó nada bien esa noticia. En un extenso mensaje publicado en X manifestó su descontento.

“La Comisión Séptima del Senado archivó la reforma a la salud con 8 votos, bloqueando los cambios que el país exige y manteniendo un sistema que ha fallado durante décadas”. señaló. “Con esta decisión, se blindó el negocio de la salud y se cerraron las puertas a transformaciones urgentes”.

“Archivar la reforma no elimina la crisis. La profundiza. Mantiene un sistema que no responde a los pacientes, que precariza a los trabajadores de la salud y que castiga especialmente a los territorios más apartados del país”, advirtió esa cartera.

Pero, mientras el Minsalud lamentó esa decisión, junto con otros congresistas como Wilson Arias, que han respaldado el proyecto, otros actores celebraron que la iniciativa no hubiese prosperado.

Acemi, por ejemplo, que reúne a las EPS del régimen contributivo, señaló que lo que ocurrió fue el reflejo de la imposibilidad de articular una propuesta; de tener, dijo su presidente, Ana María Vesga, “una visión conjunta del sistema de salud entre sus diferentes actores y los sectores políticos”.

“Es hora de entender que el modelo de salud es una visión compartida de largo plazo que debe trascender los vaivenes políticos”, señaló Vesga en su cuenta de X.

La Federación Colombiana de Enfermedades Raras (Fecoer), pidió, por su parte, que esa decisión de archivar la reforma no se convierta en “una excusa para el abandono. Hoy se exige responsabilidad y voluntad política para garantizar la continuidad de los servicios, el acceso a medicamentos y los tratamientos de los pacientes”.

El exmnistro de Salud, Alejandro Gaviria, fue otra de las personas que se pronunció ante la derrota del Gobierno: “La reforma a la salud se cayó por mala, por disfuncional, porque nunca contempló una transición ordenada ni una alternativa viable”, escribió en sus redes.

“La comisión VII continúa protegiendo al sistema de salud”, trinó, por su parte, Andrés Vecino, investigador de sistemas de salud, que ha sido crítico de la reforma propuesta por el Gobierno y que hoy hace parte del equipo de Sergio Fajardo.

La senadora Norma Hurtado, quien hace parte de la Comisión Séptima y ha mostrado su desacuerdo con el proyecto de ley, también resumió por qué se había archivado la iniciativa: “Repetir que una reforma es urgente no la hace viable cuando no existe cómo financiarla. Por responsabilidad con el país, se decidió archivar el proyecto del Gobierno. Insistir sin respaldo fiscal sería poner en riesgo la atención de los colombianos, así como la estabilidad del sistema y de las finanzas públicas”.

Sin embargo, el ministro Jaramillo señaló que la reforma sín contaba con recursos garantizados: “Tenían una reforma con respaldo fiscal, recursos garantizados y aumentos históricos de los recursos para la salud. Aun así, eligieron defender intereses particulares. La salud no se archiva. Y el país no olvida“.

