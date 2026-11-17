Desde hace mucho tiempo, los científicos y médicos del mundo están encontrando evidencia de que la salud también está condicionada por lo que se conoce como los determinantes sociales. Básicamente, este concepto se refiere a las condiciones en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, así como a la forma en que estas circunstancias influyen en sus posibilidades de mantenerse sanas o desarrollar enfermedades.

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Se trata de un contexto que la persona no siempre puede controlar, pues incluye las estructuras económicas, políticas y sociales que producen desigualdades y hacen que algunas personas tengan más oportunidades de cuidar su salud que otras.

Pero, ¿tienen algo que ver estos determinantes sociales con la forma en que dormimos?

Un grupo de investigadores se hizo esa pregunta en una investigación publicada hace unos días en JAMA Network Open. Los investigadores querían determinar si los determinantes sociales de la salud (DSS) están asociados con dos características del sueño: duración, es decir, cuántos minutos duerme una persona en promedio cada noche; y regularidad, es decir, qué tanto cambia la cantidad de horas que duerme de un día para otro. No es lo mismo dormir siete horas todas las noches que dormir cinco horas un día, nueve al siguiente y seis después.

Para hacerlo, analizaron información de 12.403 personas vinculadas al programa de investigación estadounidense All of Us, una iniciativa de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH) que reúne información médica, genética, social y ambiental de más de un millón de personas.

Los participantes habían sido vinculados al programa entre 2018 y 2023 y, para ser incluidos en el análisis, debían contar con al menos 180 días de registros válidos de sueño obtenidos mediante dispositivos Fitbit y haber respondido una encuesta sobre determinantes sociales de la salud. En total, los investigadores reunieron más de 14,3 millones de registros diarios de sueño. El seguimiento tuvo una mediana de 982 días, aunque algunos participantes aportaron información durante más de 11 años. Los investigadores trabajaron con diferentes modelos de Fitbit, tanto dispositivos propios de los participantes como equipos proporcionados por el programa. Esto les permitió estudiar la duración promedio del sueño y la regularidad.

En cuanto a la encuesta sobre los determinantes sociales, los investigadores los organizaron en cuatro grandes dimensiones. La primera fue el contexto social y comunitario, que incluyó aspectos como el apoyo social, la cohesión comunitaria, la soledad, la discriminación percibida, el estrés y las relaciones sociales. La segunda fue la estabilidad económica, que contempló la seguridad alimentaria y las condiciones de vivienda. La tercera correspondió al entorno del vecindario, es decir, las características del lugar donde viven las personas. Finalmente, analizaron el acceso y la calidad de la atención en salud.

A partir de encuestas validadas construyeron puntuaciones para cada dimensión y una puntuación general de determinantes sociales. Las puntuaciones más altas representaban condiciones más favorables. La población estudiada tenía una edad promedio de 57,8 años. El 70,3 % eran mujeres, el 88,3 % eran personas blancas y el 6,1 % se identificaba como hispano. Además, el 73 % tenía estudios universitarios o de posgrado. En cuanto a los ingresos, el 45,2 % de los participantes tenía ingresos familiares anuales superiores a los 100.000 dólares, mientras que el 10,9 % recibía menos de 35.000 dólares.

Y entonces, ¿qué fue lo que encontraron?

La estabilidad económica y el sueño

El primer resultado fue que las personas con condiciones sociales más favorables dormían, en promedio, durante más tiempo. En toda la población estudiada, la duración media del sueño fue de 406,1 minutos diarios, equivalentes a aproximadamente seis horas y 46 minutos. Sin embargo, al comparar a quienes tenían las condiciones sociales más desfavorables con quienes estaban en el grupo más favorable, los investigadores encontraron una diferencia de 5,82 minutos adicionales de sueño por noche a favor de este último grupo. La asociación se mantuvo incluso después de ajustar los resultados por edad, sexo, raza, origen étnico, nivel educativo, ingresos, situación laboral y algunos comportamientos, como el consumo de tabaco y alcohol.

Aunque cinco minutos y 82 segundos —en realidad, 5,82 minutos— pueden parecer una diferencia pequeña, lo relevante, según los autores del estudio, es que la asociación se mantuvo después de considerar otros factores que también pueden influir en el descanso.

Los investigadores encontraron que, por cada incremento de una unidad en la puntuación general de determinantes sociales, la duración promedio del sueño aumentaba 2,78 minutos en el modelo que incorporaba los ajustes demográficos, socioeconómicos y comportamentales. Esto indica, se lee en el estudio, que la relación entre las condiciones sociales y el sueño no desaparecía al considerar las diferencias de ingresos, educación o estilos de vida,

El segundo resultado, y uno de los más interesantes, estuvo relacionado con la regularidad del sueño. Los investigadores encontraron que las personas con mejores condiciones sociales presentaban menos variaciones en el tiempo que dormían de una noche a otra. Para entenderlo, los autores proponen que imaginemos a dos personas: una que duerme aproximadamente siete horas todas las noches y otra que duerme cinco horas un día, nueve al siguiente y seis después. Aunque ambas podrían tener promedios relativamente similares, sus patrones de descanso son diferentes.

El estudio encontró que las personas con condiciones sociales más favorables tenían patrones más estables. Concretamente, el grupo con mejores condiciones presentaba una variabilidad de la duración del sueño 4,79 minutos menor que el grupo con mayores desventajas sociales.

El hallazgo más destacado, sin embargo, apareció cuando los investigadores analizaron por separado las cuatro dimensiones de los determinantes sociales. Entre todos, la estabilidad económica fue la que mostró las asociaciones más fuertes tanto con la duración como con la regularidad del sueño.

Para ilustrarlo, compararon a las personas que tenían seguridad alimentaria y no presentaban problemas de vivienda con aquellas que experimentaban simultáneamente inseguridad alimentaria y dificultades habitacionales. Encontraron que el primer grupo dormía, en promedio, 10,7 minutos más por noche que el segundo. Además, presentaba una variabilidad en la duración del sueño 8,7 minutos menor. Estas asociaciones se mantuvieron incluso cuando los investigadores tuvieron en cuenta las otras dimensiones de los determinantes sociales.

Para los autores, este resultado sugiere que la inseguridad alimentaria, la incertidumbre sobre la vivienda o las dificultades para cubrir las necesidades básicas pueden formar parte de un contexto de inestabilidad que dificulta mantener patrones regulares de sueño. Sin embargo, es importante precisar que el estudio no midió directamente los mecanismos psicológicos o fisiológicos que explicarían esta relación.

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Los investigadores también quisieron determinar si las condiciones sociales estaban relacionadas con dormir menos de seis horas o más de ocho horas. Para ello, clasificaron a los participantes en tres grupos: sueño corto, inferior a seis horas; sueño intermedio, entre seis y ocho horas; y sueño prolongado, superior a ocho horas. Encontraron que las personas con mejores puntuaciones generales en determinantes sociales tenían menores probabilidades de pertenecer al grupo que dormía menos de seis horas, en comparación con el grupo que dormía entre seis y ocho horas.

La asociación no fue significativa para el sueño prolongado. Es decir, las mejores condiciones sociales se relacionaron principalmente con una menor probabilidad de dormir poco, pero no necesariamente con una mayor probabilidad de dormir más de ocho horas.

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Para los autores del estudio, "estos hallazgos resaltan la importancia del sueño como un constructo multidimensional asociado con determinantes sociales y estructurales". Por eso, consideran que los "trabajos futuros deberían ampliar estos análisis para incluir dimensiones adicionales del sueño y poblaciones más diversas, incluidas las comunidades rurales".

También advierten que "abordar los DSS puede representar una estrategia importante para mejorar la salud del sueño y reducir las disparidades en salud".

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