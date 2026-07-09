Se conocen los primeros resultados de la estrategia contra el virus sincitial en Bogotá

Imagen de referencia - Entre finales de 2025 y junio de 2026, se estimó una reducción acumulada del 47,1 % en las hospitalizaciones. Foto: AFPTV / AFP

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Desde noviembre de 2025, Bogotá adoptó una estrategia híbrida de inmunización contra el Virus Sincitial Respiratorio (VSR), la principal causa de infección respiratoria aguda baja, hospitalización y necesidad de cuidados intensivos en niños menores de un año. Ahora se conocen los primeros resultados de este plan.

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Esta estrategia, según explicó la Secretaría de Salud de Bogotá, se dividió en dos fases. La primera, enfocada en mujeres embarazadas, inició a finales de noviembre de 2025 con la aplicación de la vacuna entre las semanas 28 y 36 de gestación, con el objetivo de que las madres transfirieran anticuerpos a sus bebés antes del nacimiento.

Luego, en febrero de 2026, comenzó la segunda fase, con la aplicación de nirsevimab. La población objetivo estaba conformada principalmente por bebés prematuros, recién nacidos de madres que habían sido vacunadas y menores con condiciones de alto riesgo.

Desde entonces, y con corte a junio de 2026, más de 34.000 gestantes han sido vacunadas entre las semanas 28 y 36 de embarazo, y se han aplicado más de 3.600 dosis de nirsevimab. Recientemente, se publicaron los principales resultados en una preimpresión de medrxiv, es decir, una versión preliminar de un artículo científico que aún no ha sido revisado por pares.

Lo primero que resaltaron los investigadores, liderados por Julián Fernández Niño, subsecretario de Salud Pública de Bogotá, fue que, tras la implementación de la estrategia, disminuyeron de manera importante las hospitalizaciones por infecciones respiratorias de las vías inferiores en menores de un año, como la bronquitis o la neumonía.

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De hecho, entre finales de 2025 y junio de 2026, se estimó una reducción acumulada del 47,1 % en las hospitalizaciones. De acuerdo con los cálculos de los investigadores, la estrategia habría evitado alrededor de 7.605 hospitalizaciones en Bogotá.

Además, el estudio estimó una reducción acumulada del 26,6 % en los ingresos a unidades de cuidados intensivos (UCI) pediátricas, lo que representaría cerca de 603 ingresos evitados. También calculó una disminución del 25,8 % en las consultas ambulatorias, equivalente a unas 15.636 atenciones evitadas.

En pocas palabras, al comparar las primeras 24 semanas de 2026 con el mismo periodo de 2025, la tasa de hospitalizaciones fue un 34 % menor. Los ingresos a UCI pediátricas y las consultas ambulatorias disminuyeron cerca de un 22 %.

“Estos resultados representan la primera evidencia poblacional en América Latina sobre el impacto de una estrategia híbrida de inmunización contra el VSR”, dijo la entidad en un comunicado y agregó que los resultados demuestran que combinar la vacunación materna e inmunización neonatal “protege individualmente a los recién nacidos y comienza a traducirse en una reducción real de la carga de enfermedad sobre el sistema de salud”.

En cuanto a la cobertura, la vacunación materna superó el 80 % durante el pico de enfermedades respiratorias de 2026, lo que, a los ojos de los investigadores, habría permitido que una alta proporción de recién nacidos estuviera protegida durante los meses de mayor circulación del virus.

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De acuerdo con los autores, estos resultados constituyen una de las primeras evidencias disponibles en América Latina sobre el impacto poblacional de una estrategia que combina la vacunación materna y la protección directa de algunos recién nacidos.

La Secretaría hizo un llamado al Gobierno Nacional, al Ministerio de Salud y a las demás entidades territoriales del país para que avancen hacia la adopción de una estrategia híbrida. Además, recordó que Bogotá ha asegurado la disponibilidad de las dosis necesarias para continuar con la estrategia durante las próximas temporadas de circulación del VSR.

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