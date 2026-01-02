Seis años después de los primeros casos, OMS insiste en la revacunación contra el COVID-19

Imagen de referencia. La OMS recordó la importancia de la revacunación, sobre todo en grupos de alto riesgo, como los adultos mayores. Foto: EFE - ELVIS GONZÁLEZ

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recordó que, aunque el COVID-19 ya no es una emergencia sanitaria internacional, sigue implicando un riesgo para la salud pública.

Seis años después de que se reportaran los primeros casos en Wuhan, China, el virus “continúa causando hospitalizaciones y muertes en la región europea, aunque las vacunas actualizadas siguen siendo altamente efectivas para prevenir la grave enfermedad. Los datos recientes muestran que el COVID-19 no ha desaparecido”. Así lo revelan estudios recientes de la oficina para Europa de la OMS.

Las investigaciones de la agencia analizaron casi 4.000 hospitalizaciones por infecciones respiratorias agudas registradas entre mayo de 2023 y abril de 2024, el primer año posterior al fin oficial de la pandemia. Los resultados arrojaron que cerca del 10 % de los pacientes hospitalizados tenían COVID-19 y más de dos tercios eran mayores de 60 años. Además, un porcentaje similar presentaba al menos una enfermedad crónica.

Es por ello que la OMS recomendó, sobre todo para estos grupos de personas, la vacunación anual actualizada. No obstante, la organización advirtió que solo el 3 % de los pacientes hospitalizados había recibido una vacuna contra el COVID-19 en los doce meses anteriores. “Además, el impacto de la enfermedad siguió siendo severo: el 13 % de los pacientes con COVID-19 requirió ingreso a unidades de cuidados intensivos y el 11 % murió”, dice el comunicado.

Otro estudio de la red EuroSAVE, que incluye ministerios de salud de países del este de Europa, comparó a pacientes hospitalizados por COVID-19 con los ingresados por influenza durante el periodo de 2022–2024. Los resultados mostraron que los pacientes con COVID-19 presentaron, con mayor frecuencia, desenlaces graves, como necesidad de oxígeno, ingreso a cuidados intensivos y muerte, en comparación con los casos de gripe.

“Si bien el COVID-19 ya no causa la propagación masiva que vimos durante la pandemia, sigue provocando un número considerable de hospitalizaciones y muertes”, señaló Mark Katz, epidemiólogo de la OMS en la oficina de Europa. “El impacto del virus parece ser tan grave como el de la influenza, e incluso en algunos casos mayor”.

La importancia de vacunarse

Otro estudio realizado, durante tres años, en Kosovo reveló que una dosis recibida previamente fue 72 % efectiva para prevenir hospitalizaciones y 67 % efectiva para evitar cuadros más graves, como el ingreso a cuidados intensivos y la muerte. Un análisis adicional, que incluyó datos de seis países y territorios, encontró que la vacunación reciente redujo en un 60 % el riesgo de hospitalización.

A pesar de estos resultados, los datos indican una baja cobertura vacunal entre los grupos de alto riesgo y hasta la falta de disponibilidad de vacunas en algunos países. “La mayoría de los pacientes hospitalizados eran adultos mayores o personas con enfermedades crónicas, justamente quienes deberían recibir refuerzos anuales”, explicó Silvia Bino, epidemióloga del Instituto de Salud Pública de Albania.

Frente a la situación, la OMS hizo un llamado sobre la importancia de la revacunación en adultos mayores, personas con comorbilidades o inmunocomprometidos, mujeres embarazadas y personal de salud.

