Siguieron a un grupo de hombres por 50 años y esto encontraron sobre la salud en la vejez

El estudio empezó en las décadas de 1960 y 1970, cuando los hombres tenían, en promedio, 42 años. En 2007, cuando tenían en promedio, 79 años, realizaron nuevas pruebas. Foto: Óscar Pérez

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Entre las décadas de 1960 y 1970, un grupo de investigadores de la Universidad de Helsinki, en Finlandia, midió cinco factores de riesgo en casi 2.700 hombres. En términos generales, eligieron factores que contribuyen al riesgo cardiovascular, como el tabaquismo, el índice de masa corporal, la presión arterial, el colesterol y la glucosa en la sangre.

En ese momento, los hombres tenían una edad promedio de 42 años y tenían buena salud. Los investigadores querían responder una pregunta que había sido poco abordada en estudios previos: ¿los estilos saludables de vida añaden vida a los años? Hasta el momento, explican los investigadores, las investigaciones se habían centrado en si los estilos de vida saludables añadían años de vida.

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Ahora, 50 años después, los investigadores tienen una respuesta a su inquietud. Los resultados de su estudio longitudinal (que, en pocas palabras, sigue a un grupo de personas durante un periodo prolongado) fueron publicados recientemente en la revista académica European Journal of Preventive Cardiology.

Además de los exámenes que realizaron en las décadas de 1960 y 1970, en 2007, cuando los hombres del estudio tenían una edad promedio de 79 años, los investigadores analizaron su fragilidad, la calidad de vida relacionada con la salud, el bienestar psicológico y la sensación de felicidad.

De acuerdo con Timo Strandberg, investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad de Helsinki, quien dirigió el estudio, “llevamos mucho tiempo interesados ​​en esta cuestión, mientras que en muchos lugares el tema apenas ahora está recibiendo atención. La fortaleza de este estudio radicó en un seguimiento que se extendió hasta el final de la vida”.

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En términos generales, explican los científicos, de los hombres con valores positivos en los cinco factores analizados hace 50 años, el 42 % alcanzó los 90 años. Por el contrario, solo el 7 % de los que obtuvieron valores negativos en los cinco factores llegaron a esa edad.

En otras palabras, el estudio encontró que “un bajo riesgo cardiovascular al inicio de la mediana edad se asoció con una mayor longevidad, menor fragilidad, mejor calidad de vida y mayores niveles de felicidad y bienestar en la vejez”.

Según Strandberg, “el dicho popular reza que o se vive una vida corta y placentera, o una larga y desagradable. Este estudio indica que los estilos de vida saludables pueden añadir años y capacidad funcional a la vida”.

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Sobre los cinco factores que contribuyen al riesgo cardiovascular, y que fueron analizados en el estudio, el investigador aseguró que pueden medirse y controlarse. “Si no es mediante cambios en el estilo de vida, entonces con medicamentos seguros y, en su mayoría, económicos”, señaló el director del estudio, quien concluyó que se deben abordar los factores de riesgo incluso antes de que surjan problemas.

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