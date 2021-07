Sinovac: un nuevo millón de dosis de vacunas llegaron a Colombia

Durante el domingo 11 de julio en la noche llegó a Colombia un nuevo millón de dosis de vacunas Sinovac que se utilizarán para continuar con las etapas 3 y 4 del Plan de Vacunación contra el COVID-19. Según explicó Germán Escobar, jefe de Gabinete del Ministerio de Salud, “este es el segundo millón, de dos millones adquiridos con esta farmacéutica para el mes de julio”.

Las nuevas dosis, además, “permiten garantizar la segunda dosis de aquellas personas que recibieron su primera inmunización con esta vacuna y ampliar la inmunización de los grupos de estas etapas”, agregó Escobar. (Le sugerimos: Coronavirus en Colombia 11 de julio: registran 19.423 casos y 528 fallecidos)

Con este millón de Sinovac, el país completa 30.364.034 dosis de vacunas contra el COVID-19 en el territorio, de las cuales 1,5 millones de dosis fueron adquiridas por el sector privado y 2,5 millones fueron donadas por el Gobierno de Estados Unidos. Hasta las 23:59 del 10 de julio, se han aplicado 21.467.827 dosis, de las cuales 12.613.072 corresponden a primeras dosis; 8.024.352, a segundas dosis, y 830.403 a monodosis, es decir, a las vacunas de Janssen, que son de una aplicación.

La semana pasada un estudio publicado en The New England Journal of Medicine que ratificó la utilidad y seguridad de Sinovac, afirmando que esta vacuna previene en un 90,3 % el ingreso a UCI y en un 86,3 % la muerte relacionada con infección por el COVID-19. (Le puede interesar: Estudio confirma que la vacuna de Sinovac es efectiva)

Vale recordar que, como lo señaló Pedro Amariles, profesor de la U. de Antioquia y Ph. D. en Farmacia a El Espectador, “lo que hacen las vacunas es que disminuyen el riesgo de morir y de complicarse. Luego, que una tenga una efectividad del 90 % es algo buenísimo. Es muy alto. Para poner un ejemplo: si antes, de cien personas mayores de 80 años con COVID-19 fallecía una de cada cuatro; es decir, el 25 %, con las vacunas ese riesgo de morir es menor al 5 %”. (Le sugerimos: La vacuna china “es mala” y otras mentiras sobre Sinovac)