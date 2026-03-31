Supersalud confirma ciberataque “de alta criticidad” a una de sus plataformas

El ataque cibernético fue confirmado el 27 de marzo. Foto: Freepik

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La Superintendencia Nacional de Salud confirmó que una de sus plataformas sufrió un ciberataque, el cual calificaron como “un incidente de seguridad de alta criticidad”. La plataforma afectada fue del sistema de gestión documental SUPERARGO, donde se registraron accesos no autorizados que permitieron la descarga masiva de información que corresponde a un 1,6% de la base del total de la bodega documental de la plataforma tecnológica de la Supersalud.

Según la entidad, la información comprometida corresponde a soportes documentales y archivos adjuntos asociados a peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) en salud, interpuestas por la ciudadanía ante la Superintendencia Nacional de Salud.

(Lea: La Supersalud ha sido objeto de más de 23 millones de ciberataques en el último mes)

“Se trata de información clasificada como dato personal y, eventualmente, dato sensible, en los términos de la Ley 1581 de 2012, por lo que la Superintendencia Nacional de Salud además de activar las acciones de mitigación de los riesgos, interpuso de manera inmediata la respectiva denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se adelanten las investigaciones y acciones penales a que haya lugar”, explicó la entidad en un comunicado.

La Superintendencia dice que con las pruebas recaudadas adelantarán todas las acciones legales correspondientes en la Fiscalía, la Policía Nacional, la Superintendencia de Industria y Comercio y demás organismos de seguridad.

Asimismo, confirmaron que el ciberataque ya fue controlado, pero que seguirán adelantando “las acciones orientadas al fortalecimiento de sus controles de seguridad, así como al análisis detallado del impacto y alcance del evento”, escribieron.

El ataque cibernético fue reportado el 27 de marzo. Según informó la entidad, la superintendencia viene siendo objeto de un “ataque sistemático por parte de ciberdelincuentes durante los últimos días”. En total, durante el último mes, los equipos de la Supersalud han detectado más de 23 millones de ciberataques.

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