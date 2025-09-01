Supersalud inició el proceso para devolver control de EPS Sanitas a sus dueños

La EPS se encuentra intervenida desde abril de 2024. Foto: El Espectador y archivo particular

El Superintendente de Salud, Giovanny Rubiano, confirmó en medio de una rueda de prensa hoy que ya iniciaron el proceso de devolución del control de la EPS Sanitas a sus propietarios.

El anuncio se hizo en medio de las dudas que han rodeado la orden que dio la Corte Constitucional a la Supersalud para suspender la intervención administrativa que empezó el 2 de abril de 2024.

Rubiano informó que la Supersalud hizo un requerimiento técnico a la Corte Constitucional, pero que este no ha sido resuelto. “Entonces se procede, señor ministro (Guillermo Alfonso Jaramillo, minsalud), a hacer la devolución a sus importantísimos y extranjeros dueños”, dijo el superintendente.

La EPS Sanitas hace parte del Grupo Keralty. Varias entidades de este grupo, como la Clínica Sanitas, presentaron una tutela tras el anuncio del Gobierno de intervenir la EPS. Ese recurso fue resuelto por la Corte Constitucional, tutelando el derecho al debido proceso de quienes administran la EPS.

Es importante recordar que, en abril de 2024, la Supersalud argumentó que la decisión se tomaba con base “en el incumplimiento de los requisitos financieros de habilitación y otros factores analizados en el comité de medidas especiales desarrollado al interior de la Superintendencia”, según indicó el entonces superintendente, Luis Carlos Leal.

Aunque esa medida fue ordenada por un año, al cumplirse ese período se ordenó una extensión por otro año. La tutela que resolvió la Corte Constitucional revocó una decisión de la Corte Suprema de Justicia, que meses antes la había declarado improcedente.

En sus declaraciones, el superintendente Rubiano insistió en que, según las cifras con las que cuenta la entidad, Sanitas no cumple con algunos de los indicadores financieros clave para el funcionamiento de las EPS. “No tiene capital mínimo, no tiene patrimonio adecuado, no tiene inversión de reservas técnicas, pone en riesgo sus usuarios”, dijo.

Con base en esos argumentos, en julio, la Supersalud presentó ante la Corte Constitucional una solicitud para anular el fallo. Mientras se espera una decisión sobre ese recurso, la intervención ha continuado. Por ese motivo, el pasado 20 de agosto el Grupo Keralty le pidió a ese alto tribunal ordenar a la Supersalud que se regresara el control de la EPS a sus dueños.

En sus declaraciones, Rubiano solo dio a conocer que se inició este proceso, pero no se conoce una fecha en el que Keralty volverá a tener el control de la EPS.

