Supersalud interviene el Hospital de San Andrés y Providencia por "reiterado incumplimiento"

La decisión fue informada mediante un comunicado, en el que la Supersalud asegura que los incumplimientos por parte del hospital han generado fallas en la atención y la seguridad de los usuarios, además de problemas de…

La Supersalud ordenó la intervención forzosa administrativa del Hospital Clarence Lynd Newball Memorial, el hospital departamental del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. De acuerdo con la entidad, la medida obedece a "reiterados incumplimientos" en los planes de mejora que se le han impuesto desde 2022.

La decisión fue informada mediante un comunicado, en el que la Supersalud asegura que los incumplimientos por parte del hospital han generado fallas en la atención y la seguridad de los usuarios, además de problemas de gestión administrativa y financiera. La intervención tendrá vigencia de un año, pero podría prorrogarse, y la agente interventora a cargo del hospital durante ese período será la médica Marjorie Englehard Archbold.

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"Las acciones de inspección y vigilancia realizadas por la Supersalud entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre del presente año evidenciaron limitaciones significativas en la capacidad resolutiva del hospital de tercer nivel de complejidad que atiende a más de 60.000 usuarios en la isla. ​De los 59 servicios habilitados, 13 no eran prestados, sumado a la falta de disponibilidad permanente de especialidades médicas y a dificultades para garantizar servicios como cardiología pediátrica, oncología, reumatología y neumología, entre otros", señaló la entidad en el comunicado.

También aseguran que el hospital solo cuenta con un cirujano general que atiende diferentes servicios al mismo tiempo, por lo que hay pacientes en lista de espera para intervenciones quirúrgicas que deben esperar hasta más de un año para acceder al servicio. También hay más de 3.670 estudios de radiología que tiene pendiente la revisión de sus resultados.

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"​Las actuaciones de la Superintendencia también registraron deficiencias estructurales y operativas críticas, deterioro de la infraestructura, y condiciones inadecuadas de algunos equipos; así como el incumplimiento de los protocolos de bioseguridad; situaciones que generan riesgos para la seguridad del paciente en procesos esenciales como la prevención de infecciones, limpieza y desinfección, esterilización, seguridad transfusional y funcionamiento del laboratorio clínico, entre otros", añadió la Supersalud.

Dentro de las falencias que identificó la visita de la Supersalud se encuentra el hecho de que no se ha comprado una máquina para el tratamiento de los residuos biológicos que se generan allí, a pesar de que el hospital recibió un anticipo por COP 858 millones, correspondientes al 50 % del valor necesario para comprarla.

Sobre esta situación, El Espectador dio a conocer en septiembre de 2025 las denuncias sobre la llegada de residuos biológicos peligrosos al relleno sanitario de San Andrés, incumpliendo con las normativas sobre la gestión de ese tipo de desechos, que representan un riesgo para la salud y el ambiente. En ese momento, la máquina con la que contaba el hospital para gestionar esos residuos no estaba funcionando y los residuos se estaban acumulando, pues el hospital es el único autorizado para gestionar esos residuos allí.

Por otra parte, la entidad dijo que "en el ámbito financiero, identificó problemas de sostenibilidad y falta de confiabilidad en la información reportada en los estados financieros, lo que impide establecer con certeza la situación económica. A esto se suma un rezago importante en la facturación de aproximadamente COP 3.605 millones, con corte a diciembre de 2025, y la ausencia de acciones efectivas de recaudo".

Por estos motivos se tomó la decisión de intervenir el hospital, por lo que ahora la agente interventora, Marjorie Englehard Archbold, será la encargada de administrar el hospital y deberá entregar un plan con el objetivo de restablecer las condiciones adecuadas de funcionamiento para la prestación de servicios de salud en el archipiélago.

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